土地重劃提撥5%蓋社宅 盧秀燕籲中央應以身作則

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）行政院會日前要求六都辦理區段徵收及土地重劃，須保留5%留作社會住宅興建。台中市長盧秀燕今天表示，中央是土地大戶，應以身作則，先從中央土地做規劃，勿「富人搶劫窮人」。

行政院會去年12月14日通過，未來整體開發案辦理區段徵收及土地重劃，六都應留5%、其餘縣市留3%供興建社會住宅使用。

台中市議會定期會今天進行社宅興建專案報告，國民黨台中市議員黃佳恬、劉士州等盼中央應釋出更多土地與預算協助地方。民進黨台中市議員張芬郁、黃守達建議社宅抽籤機制要更透明公平。

劉士州指出，台中興辦社宅已達到中央分配目標，反觀中央在台中興建社宅的進度嚴重落後，國營事業台糖在台中擁有逾1000公頃土地，約可蓋社宅60萬戶，卻要求已達標的地方政府，似乎不太公平。

黃佳恬表示，中央有國產署、國營企業台糖的地，只要中央有心，不管撥用或租用，都可以從中挑出適合蓋社宅的土地。

張芬郁指出，台中目前登記排序社宅的一般戶及關懷戶共有1萬5516戶，恐怕等到新婚變舊婚還是排不到。

黃守達表示，即便每次社宅都是公開電腦抽籤直播，若規則沒有講清楚，過程公開但制度不透明也沒有意義，市府應將遊戲規則說明清楚，公開抽籤與直播才有意義。

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盧秀燕回應指出，中央是土地大戶，土地絕對是各縣市政府的好幾百倍，地方政府為了財政，不得已需出售土地挹注預算短差，建議中央應以身作則，先從中央各部會、國營事業土地做規劃，不要「富人搶劫窮人」。

她表示，依據中央規劃，全國要興建20萬戶社宅，其中分配給台中市府的7000戶已達標且超標，地方十分願意協助推動社宅，但光靠地方政府速度太慢，中央若想加速社宅政策，建議應先將土地釋出及調撥預算。（編輯：戴光育）1130412