女山友無雙溫泉摔落邊坡骨折 南投消防局入山救人

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（中央社記者吳哲豪南投27日電）1支11人組成的登山團昨天行經南投信義鄉無雙溫泉山域時，有女山友摔落邊坡後被同行山友救起，但手腳骨折，南投縣消防局派搜救人員入山，並安排直升機視天候狀況吊掛傷者。

南投縣消防局今天發布訊息指出，昨晚7時左右接獲報案指稱，1支11人組成的登山團昨天行經無雙溫泉山域時，1名女山友不慎摔落邊坡，其他山友見狀合力救人，女山友雖被救起，但手腳骨折及擦挫傷。

消防局表示，申請空勤直升機今天早上出動載運救援人員入山及吊掛傷者，不過因天候不佳、能見度未達標準無法出動，消防局3名搜救人員及林保署1名人員上午從消防局第三大隊玉山分隊出發，徒步前往現場。

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消防局指出，除已出發的搜救人員，又指派2名消防人員及2名義消在玉山分隊待命，因應直升機是否能吊掛傷者，如無法吊掛，待命人員將由直升機載運到郡大林道36公里處，再以步行方式入山救人。

另外，消防局昨晚也接獲報案，1支4人登山團在沿郡大林道下山途中，遇到大雨被淋濕後有失溫之虞，加上郡大林道1.8公里處大規模落石，接駁車無法抵達而受困，所幸登山團找到林業單位的工作站過夜休息，解除失溫危機，等待脫困。（編輯：唐聲揚）1130427