Toyz劉偉健網路販毒案 判刑4年2月定讞將入監

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）前電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手Toyz（劉偉健）在網路販賣第二級毒品，一、二審均判處有期徒刑4年2月，日前最高法院駁回上訴，全案定讞，近期將由檢方通知到案執行。

全案起於，台中市警方民國110年在中部地區查獲多名藥頭，循線向上追查，認為劉偉健涉販賣大麻，嫌疑重大，隨即逮捕劉偉健，台中地檢署聲押禁見獲准。由於劉偉健坦承犯行、供出毒品上游，之後法院裁定劉偉健以150萬元交保。

一審台中地方法院認定，劉偉健涉犯6次販賣第二級毒品大麻四氫大麻氛即遂、未遂罪，事證明確

一審認為，劉偉健身為公眾人物，有不少年輕粉絲，一言一行應合於法度，以免引起仿效，卻販賣第二級毒品以謀暴利，實屬不該，審酌偵審期間坦承犯行，並供出上游使檢警查獲，符合減刑規定，判處應合併執行有期徒刑4年2月。

劉男上訴二審，二審由台灣高等法院台中高分院審理。劉偉健主張，他於羈押、偵審期間已有相當悔悟之意，請求法院給予他緩刑的機會，並向法官提供30多張交保後參加多場公益團體活動的感謝狀，希望作為貢獻台灣的證據。

二審認為，劉偉健購買的二級毒品數量高達500顆，購買成本高達新台幣60萬元，並與同案被告共同運輸、販賣第二級毒品，劉男犯罪情節非輕，且宣告刑期已逾有期徒刑2年，不符合緩刑要件，因此駁回上訴，仍維持原判。

劉偉健不服判決，上訴三審，並主張他是在檢警發現他販賣第二級毒品前坦承犯行，應可減刑。最高法院認為，劉偉健犯行不符合自首要件，二審判決量刑妥適，調查完備，劉偉健上訴無理由，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：林恕暉）1130427