Toyz劉偉健販毒案 判刑定讞5/16將入監

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（中央社記者蘇木春台中14日電）前電玩遊戲競技選手Toyz（劉偉健）因販毒案件，遭判處4年2月定讞，日前外傳他失聯疑似畏罪潛逃，劉偉健因此出面否認。據了解，劉偉健將於16日到台中地檢署報到，並入監服刑。

據消息來源指出，台中地檢署已通知劉偉健於16日報到入監執行；對此消息，檢方不願證實，僅表示會依法進行相關執行事宜，至於相關細節，不便進一步說明。

全案起於，台中市警方民國110年在中部地區查獲多名藥頭，循線向上追查，認為劉偉健涉販賣大麻，嫌疑重大，隨即逮捕劉偉健，台中地檢署聲押禁見獲准。由於劉偉健坦承犯行、供出毒品上游，之後法院裁定劉偉健以新台幣150萬元交保。

全案一、二審均判處劉偉健有期徒刑4年2月，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。劉偉健原定7日要參加網路直播節目，外傳他突然失聯，工作人員多方聯繫未果，原定當晚進行的節目取消，讓外界懷疑他將畏罪潛逃。

隔日劉偉健現身直播否認潛逃，檢方也因此囑咐警方加強掌握劉男的行蹤，並視情況啟動防逃的必要手段。（編輯：謝雅竹）1130514

劉偉健 Toyz劉偉健網路販毒案 判刑4年2月定讞將入監