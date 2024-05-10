遭網紅超哥當街毆打 Toyz赴北檢說明

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（中央社記者林長順台北10日電）網紅Toyz（劉偉健）今年1月間到另名網紅「超哥」所經營餐廳吃飯並直播評價，超哥認為遭惡意批評在店外毆打Toyz，被依現行犯逮捕移送偵辦。台北地檢署今天傳喚Toyz說明。

曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手並拿下世界冠軍的Toyz今年1月間到台北市大安區延吉街、超哥（黃伯超）所經營餐廳吃飯並直播評價，但超哥認為遭Toyz惡意批評，一怒之下在店外毆打Toyz，現場情形經全程直播被許多網友直擊。

台北市警察局大安分局獲報後派員到場處理，發現Toyz受傷且坐在馬路上，Toyz向警方指稱是被超哥徒手毆打，導致頭部和背部都受傷。警方以現行犯逮捕超哥返所偵辦。

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Toyz在醫院治療後到派出所製作筆錄並提告對方殺人未遂、傷害、恐嚇等罪，警詢後將超哥送辦，檢察官複訊後諭令新台幣5萬元交保。檢察官上午以告訴人身分傳喚Toyz說明。

另外，台中市警方於民國110年在中部地區查獲多名藥頭，循線向上追查，查出Toyz涉嫌販賣大麻，最高法院日前判處Toyz有期徒刑4年2月定讞，近期將由台中地檢署通知到案執行。（編輯：方沛清）1130510