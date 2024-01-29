Toyz遭毆二度質疑警方辦案 大安分局：絕無包庇

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）網紅Toyz日前到網紅「超哥」餐廳用餐直播差評遭毆。Toyz繼26日直播質疑警方辦案後，昨天二度質疑警方。大安警分局今天指出，絕無包庇縱容，另網傳泡茶、吃雞排為穿鑿附會。

此案源起，曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手並拿下世界冠軍的Toyz（劉偉健）20日晚間到台北市大安區、「超哥」（黃伯超）經營餐廳吃飯直播評價，「超哥」認為遭惡意批評而在店外毆打Toyz，警方獲報到場逮捕「超哥」送辦，檢察官複訊後諭令新台幣5萬元交保，「超哥」員工林姓男子也遭函辦。

Toyz於26日晚間直播時提到，警方到場後仍有人出手攻擊他，但警方未立即逮人，對於警方處理方式感到心寒。對此，台北市警察局大安分局回應指出，經檢視案發時相關畫面，未發現有人持物品攻擊Toyz，其質疑與事實不符。

針對警方說法，Toyz昨晚再次開直播質疑並播放相關案發時畫面，他認為警方到場後仍有人動手，質疑警方未調查清楚，且連保護被害人都做不到。

對此，大安警分局今天透過新聞稿表示，案發當天獲報後，立即啟動快打警力馳赴現場，除制止暴力行為外，也調閱路口周邊監視器、員警執勤密錄器等畫面，以釐清相關涉案人員及毆打方式，並將「超哥」等人依涉殺人未遂、組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

針對網傳「超哥」打人後疑似在派出所泡茶及大安警遭指吃新台幣3萬元超派雞排等內容，大安警分局指出，網傳「超哥」坐在泡茶桌旁的照片，經查為「超哥」於派出所2樓偵詢室外辦公室等待律師到場陪同應詢的照片。

另外，臉書（Facebook）專頁「超派人生」去年5月4日貼文感謝某顧客購買超派炸雞給大安警分局，大安警分局表示，經查去年5月間從未向業者訂購任何物品，且貼文時序與上述傷害案發生時間完全不符，顯然為穿鑿附會。

大安分局呼籲，對於網路來源不明訊息，應多加查證、確認。此案目前由檢方偵辦，被害人若對案件偵辦有所疑慮或其它事證，可向檢察官陳述、提供，警局將秉持勿枉勿縱原則，持續配合檢察官調查釐清。（編輯：戴光育）1130129