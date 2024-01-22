網紅超哥毆Toyz案 共犯男子到案供稱是為護主

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）網紅「超哥」20日因毆打另1名網紅Toyz遭台北市警逮捕送辦。警方追查發現其旗下林姓男員工也曾出腳踹Toyz，林男今晚到案供稱是要保護「超哥」，並非故意，警詢後函送法辦。

曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手並拿下世界冠軍的Toyz（劉偉健）20日晚間到台北市大安區延吉街、「超哥」所經營的餐廳吃飯並直播評價，但「超哥」認為遭Toyz惡意批評，一怒之下在店外毆打Toyz，隨後遭警方逮捕偵辦，台北地檢署檢察官訊後諭令「超哥」新台幣5萬元交保。

警方續追有無共犯，發現現場監視器拍到「超哥」店內林姓男員工案發時也曾出腳踹Toyz。

林男今晚主動到派出所說明案情，筆錄製作約1.5小時。據了解，他稱當時因場面混亂，當下只想保護老闆「超哥」，對於出腳踹Toyz一事毫無印象，也非故意為之。

警詢結束，林男步出派出所後，對於媒體提問都未作任何回應，最後由1名男性友人接送離去。全案將林男依涉傷害罪函送北檢偵辦。（編輯：李錫璋）1130122