Toyz遭毆質疑警辦案 北市警大安分局：與事實不符

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（中央社記者劉建邦台北27日電）網紅Toyz日前到網紅「超哥」餐廳吃飯直播評價，超哥認為遭惡意批評在店外毆打Toyz，警方到場依現行犯逮捕送辦。Toyz昨直播質疑警方處理方式；警方今天表示與事實不符。

偵辦此案的台北市警察局大安分局指出，獲報後派員警到場，打人嫌犯已停止動手，依現行犯把人帶回偵辦，並無員警到場後仍有打架狀況。檢視附近監視器畫面、警方密錄器等資料，掌握林姓男子也涉案，依法通知到案，警詢後依傷害罪函送檢方偵辦。

大安警分局表示，檢視案發時相關畫面，僅超哥及林姓男子動手，未發現有人持物品攻擊Toyz（劉偉健），此案受外界關注，警方以最嚴謹態度偵辦，一定依法行政未包庇，至於Toyz質疑與事實不符。

此案源起，曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手並拿下世界冠軍的Toyz，20日晚間到北市大安區延吉街、超哥經營餐廳吃飯直播評價，超哥認為遭Toyz惡意批評，盛怒之下在店外毆打Toyz，經直播畫面被許多網友直擊。

轄區大安分局獲報後派多名員警到場處理，發現Toyz受傷坐路旁，Toyz向警方指被超哥毆打，導致頭和背受傷。警方以現行犯逮捕超哥返所偵辦，經查雙方因網路直播對談批評起糾紛。Toyz在醫院治療後到派出所提告對方殺人未遂、傷害、恐嚇等罪，警方詢後將超哥依法送辦。

警方21日把超哥移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後諭令新台幣5萬元交保。警方事後追查發現超哥旗下林姓男員工曾出腳踹Toyz，林男22日到案稱是要保護「超哥」非故意，警詢後函送法辦。

媒體報導，Toyz昨晚直播提到轄區大安分局員警到場處理後，仍有人出手攻擊他，質疑對方拿物品打人，警方卻未立即逮人，對此處理方式感到心寒。（編輯：方沛清）1130127