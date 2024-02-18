更多編輯台推薦新聞：
年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古
運動

男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

晚安小雞案驚動柬埔寨前總理 洪森籲「關到刑滿」

2024/2/18 15:38（2/18 16:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為網紅「晚安小雞」（左黑衣者）與阿鬧（右黑衣者）15日由柬埔寨警方帶至官方記者會。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日
圖為網紅「晚安小雞」（左黑衣者）與阿鬧（右黑衣者）15日由柬埔寨警方帶至官方記者會。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內18日專電）柬埔寨前總理洪森今天針對台灣網紅「晚安小雞」與阿鬧直播造假案發聲。洪森表示，柬埔寨堅決維護好國家聲譽，支持法院的判決，一定要讓他們在監獄裡服滿刑期。

「晚安小雞」（本名陳能釧）與阿鬧（本名魯祖顯）近日前往柬埔寨直播造假，施亞努港（Sihanoukville，西港）省初級法院15日裁定，「晚安小雞」與阿鬧因觸犯煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，且須罰400萬瑞爾（約新台幣3萬元）。

柬埔寨前總理、現任執政黨人民黨主席洪森（Hun Sen）今天首度就台灣網紅直播造假案發聲。他向柬國媒體表示，支持法院的判決，呼籲司法部門不要減刑或特赦他們，一定要讓他們在監獄裡服滿刑期。

他強調，柬埔寨對任何造謠抹黑國家形象的行為抱持「零容忍」的態度，不管他們來自哪個國家，只要損害柬埔寨聲譽，必須受到柬埔寨法律制裁，柬埔寨堅決維護好國家聲譽。

洪森掌控柬埔寨近40年，直到他的兒子洪馬內（Hun Manet）在2023年8月22日正式宣誓就職柬國新任總理。洪森雖已將大位傳兒，但他強調，個人政治生涯在交棒後仍未結束，至少將從政到2033年。（編輯：陳慧萍）1130218

#柬埔寨
#洪森
#晚安小雞
延伸閱讀
晚安小雞阿鬧直播造假 柬埔寨顧顏面花2天迅速止血直播主「晚安小雞」夜闖台南停招校園遭圍毆 警方送辦4人Toyz遭毆二度質疑警方辦案 大安分局：絕無包庇中國對網紅管制趨嚴 6名直播主不良內容遭停號
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.30