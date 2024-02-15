晚安小雞與阿鬧下跪致歉 柬埔寨堅持法辦刑滿再驅逐出境

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）柬埔寨西港省長郭宗朗今天就「晚安小雞」直播造假案表示，網紅「晚安小雞」與阿鬧犯下嚴重錯誤，不能只是口頭訓斥，後續將被移送法辦，刑滿後再驅逐出境。

網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）近日自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，還說遭凌虐、搶劫。柬國表示，全案為自導自演，並以損害柬埔寨形象將「晚安小雞」逮捕，同行的阿鬧（本名魯祖顯）也被帶走。

柬埔寨今天下午大陣仗召開記者會，不僅由西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）親自主持，還有約20名員警陪同，現場湧入10多家柬國媒體。「晚安小雞」與阿鬧雙手上銬、站立在旁，大多時候低頭未看向鏡頭、神情黯淡。

「柬中時報」報導，郭宗朗在記者會上出示兩人的拍攝腳本表示，「晚安小雞」與阿鬧1月就開始策劃來柬埔寨拍片，先前往金邊沒拍成才到西港，結束後還想繼續去暹粒（Siem Reap）拍攝。

「晚安小雞」與阿鬧今天在記者會上向郭宗朗下跪，一旁員警見狀立刻將兩人攙扶起來。「晚安小雞」與阿鬧接著向柬埔寨與西港當局道歉，懇求柬埔寨政府給他們一次機會。

郭宗朗說，「晚安小雞」和阿鬧犯下嚴重錯誤，不能只是口頭訓斥，如果原諒他們，還會有人繼續抹黑柬埔寨形象。根據柬埔寨法律規定，兩人必須承擔法律責任，將被移送法辦，刑滿後才能驅逐出境。（編輯：陳慧萍）1130215

柬埔寨警方15日在記者會現場陳列「晚安小雞」直播造假案相關證物，包括疑似被拿來冒充鮮血的紅墨水。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日