網紅晚安小雞自稱柬埔寨遭毆打 驚動西港省長發文尋下落

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）網紅「晚安小雞」12日晚間在柬埔寨西港凱博園區直播時疑似遭到毆打，不過警方至今未接獲報案。西港省長郭宗朗傍晚在臉書公布照片，呼籲大家協尋「晚安小雞」的下落。

媒體報導，「晚安小雞」12日晚間在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，疑似遭暴打後失聯。今天下午3時許，晚安小雞再次開直播並表示他遭人綁住，目前已經逃出來。

內政部警政署刑事警察局迄今尚未接獲「晚安小雞」本人或親友報案；不過駐越南聯絡官已於今天上午向柬國通報相關訊息。

西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）於當地時間13日下午4時30分左右在個人臉書（Facebook）上公布4張「晚安小雞」的照片，內容提及，「任何人看到此人請聯繫016787565，謝謝」。

西港當地人士向中央社表示，凱博園區是可以自由進出的園區，與當地其他管制進出的園區不同。不過，這些園區裡面通常都有保全看守，旅客恣意拍攝、直播將為人身安全帶來風險。（編輯：韋樞）1130213