更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大樂透頭獎上看1.1億 春節大紅包繼續送 獎號這邊對
首頁 / 社會

網紅晚安小雞自稱柬埔寨遭毆打 驚動西港省長發文尋下落

2024/2/13 18:54（2/13 19:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
柬埔寨西港省長郭宗朗13日傍晚在臉書公布照片，呼籲大家協尋網紅「晚安小雞」的下落。（圖取自facebook.com/chamroeun.kuoch）
柬埔寨西港省長郭宗朗13日傍晚在臉書公布照片，呼籲大家協尋網紅「晚安小雞」的下落。（圖取自facebook.com/chamroeun.kuoch）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內13日專電）網紅「晚安小雞」12日晚間在柬埔寨西港凱博園區直播時疑似遭到毆打，不過警方至今未接獲報案。西港省長郭宗朗傍晚在臉書公布照片，呼籲大家協尋「晚安小雞」的下落。

媒體報導，「晚安小雞」12日晚間在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，疑似遭暴打後失聯。今天下午3時許，晚安小雞再次開直播並表示他遭人綁住，目前已經逃出來。

內政部警政署刑事警察局迄今尚未接獲「晚安小雞」本人或親友報案；不過駐越南聯絡官已於今天上午向柬國通報相關訊息。

西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）於當地時間13日下午4時30分左右在個人臉書（Facebook）上公布4張「晚安小雞」的照片，內容提及，「任何人看到此人請聯繫016787565，謝謝」。

西港當地人士向中央社表示，凱博園區是可以自由進出的園區，與當地其他管制進出的園區不同。不過，這些園區裡面通常都有保全看守，旅客恣意拍攝、直播將為人身安全帶來風險。（編輯：韋樞）1130213

#西港
延伸閱讀
聯合國：東南亞數十萬人遭拐賣酷刑威脅 被迫進行網路詐騙柬埔寨詐騙集團缺工害到台灣人 又是中國一帶一路後遺症特派專欄／柬埔寨詐騙產業利潤高 中國鎖國防疫致打工陷阱找上台灣人西港省長為打工陷阱辯解 稱被拘禁者都是自願上班中國人湧入犯罪頻傳 外媒細數柬埔寨所付社會成本
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14