晚安小雞涉造假、阿鬧也被捕 柬埔寨警公布鬼面具假血等證物

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）柬埔寨西港省長郭宗朗今天親自主持「晚安小雞」直播造假案記者會，警方將「晚安小雞」與網紅阿鬧押至現場，並展示大量證物，包括疑似用來冒充鮮血的紅墨水、鬼面具等。

網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）近日自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，還說遭凌虐、搶劫。柬國警方調查發現，全案為自導自演，並以損害柬埔寨形象將「晚安小雞」逮捕，同行的網紅阿鬧（本名魯祖顯）也被帶走。

郭宗朗（Kuoch Chamroeun）今天率領約20名員警於當地時間下午2時30分準時召開記者會，現場湧入約10多家柬國媒體。「晚安小雞」與阿鬧雙手上銬、站立在一旁，大多時候低頭不敢看向鏡頭、神情黯淡。

警方還在現場陳列大量證物，包括迷彩褲、黑皮靴、鬼面具，以及一件胸口破洞的深色T恤，疑似「晚安小雞」之前自稱在園區遭毆被扯破的衣服。此外，還有拿來冒充鮮血的紅墨水。

柬國警方先前對外表示，「晚安小雞」發布自導自演的造假影片，故意損害柬埔寨形象聲譽，從入境柬埔寨機場時便開始製造話題，引導網友對柬埔寨產生誤解。（編輯：陳慧萍）1130215

柬埔寨西港省長郭宗朗（中間握筆者）15日率領約20員警主持「晚安小雞」直播造假案記者會。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日

柬國警方15日將「晚安小雞」與網紅阿鬧押至記者會現場，並陳列相關證物，包括迷彩服、黑皮靴、鬼面具等。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日

柬埔寨警方15日在記者會現場陳列「晚安小雞」直播造假案相關證物，包括疑似被拿來冒充鮮血的紅墨水。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日