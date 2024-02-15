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晚安小雞、阿鬧下跪道歉 稱影片造假求柬埔寨政府給機會

2024/2/15 18:45（2/15 19:07 更新）
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柬埔寨西港省長郭宗朗（中間握筆者）15日率領約20員警主持「晚安小雞」直播造假案記者會。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日
柬埔寨西港省長郭宗朗（中間握筆者）15日率領約20員警主持「晚安小雞」直播造假案記者會。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日
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（中央社記者陳家倫河內15日專電）網紅「晚安小雞」與阿鬧今天現身柬埔寨記者會現場，兩人不僅下跪道歉，並當眾承認所有影片都是捏造，懇求柬埔寨政府給他們一次機會，讓他們對觀眾介紹柬埔寨的特色與美。

網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）近日自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，還說遭凌虐、搶劫。柬國表示，全案為自導自演，並以損害柬埔寨形象將「晚安小雞」逮捕，同行的網紅阿鬧（本名魯祖顯）也被帶走。

西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）今天率領約20名員警於當地時間下午2時30分召開記者會，現場湧入約10多家柬國媒體。「晚安小雞」與阿鬧雙手上銬、站立在一旁，大多時候低頭未看向鏡頭、神情黯淡。

根據柬國媒體影片，「晚安小雞」與阿鬧在記者會向郭宗朗下跪，一旁員警見狀立刻將兩人攙扶起來。「晚安小雞」與阿鬧接著開始向柬埔寨與西港當局道歉，表示柬埔寨並未如外界所述充滿犯罪。

「晚安小雞」指出，柬埔寨與西港治安非常好、非常美麗，不存在網路與新聞媒體所說有詐騙、綁架、販毒行為，「我對這件事情非常地後悔，希望柬埔寨政府再給我一次機會」。

他說，想要宣導柬埔寨及西港並未如外界「謠傳」這麼可怕，也沒有詐騙、販毒、綁架案，其實柬埔寨與西港是美麗的地方，適合觀光旅遊。「影片全部都是我編造，非常抱歉。」

阿鬧接著表示，希望柬埔寨政府可以給兩人一次機會。他說，原本是計劃最後幾天能夠拍攝柬埔寨的風景及人事物和大家分享，但後來就沒機會。

他最後再次呼籲柬埔寨政府再給一次機會，讓他們可以用流量讓大家知道柬埔寨其實是一個「治安非常好的國家」，沒有像國際新聞所寫，有那麼多事件在這邊發生。

柬國警方先前對外表示，「晚安小雞」發布自導自演造假影片，故意損害柬埔寨形象聲譽，從入境柬埔寨機場時就開始製造話題，引導網友對柬埔寨產生誤解。（編輯：陳惠珍）1130215

柬埔寨警方15日在記者會上呈列「晚安小雞」直播造假案相關證物，這件胸口破洞的深色T恤，疑似「晚安小雞」之前自稱在園區遭毆被扯破的衣服。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日
柬埔寨警方15日在記者會上呈列「晚安小雞」直播造假案相關證物，這件胸口破洞的深色T恤，疑似「晚安小雞」之前自稱在園區遭毆被扯破的衣服。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日
#西港
#柬埔寨
#晚安小雞
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