柬埔寨屢屢重判台籍毒犯 揭開司法包青天面紗

我派駐越南並兼管寮國、柬埔寨，平日大多透過監看柬埔寨媒體掌握政情，由於不懂柬文，相當仰賴當地中、英文媒體。而近年一些獨立的柬國英文媒體陸續被關閉後，當地所剩的中、英文媒體報導同質性非常高。

所幸我還看得懂越南文，多虧越南媒體偶爾會報導一些周邊國家的動態，它們對於柬埔寨新聞儘管有自己的立場，但畢竟不受柬國官方的限制，常能做為我對柬國媒體筆下新聞的另一參照。

前幾天，3名台灣男子在柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）販售2.14公斤K他命一審遭判20年的事件再度由柬國中文媒體發布，報導以短短161字交代整起事件，只有人、事、時、地、物，其餘就沒多做解釋。

台媒看到後迅速「搬運」，3小時就有超過10家台媒跟著報導，之所以稱為「搬運」是因為從標題到內文和原報導幾乎相同，甚至連照片也一樣。大批網友紛紛留言，一面倒都是對「柬埔寨司法正義」的歌頌。

4年新聞監看加上幾次實地採訪的經驗，我對於柬國的警政司法運作與國情有一些心得，看到網友的討論方向和我對事件的判斷有些出入，出於職責好像應該做點什麼，幫助想了解多一點的讀者把新聞稍微看懂。

柬埔寨施亞努省的海岸景緻迷人，不過當地近年之所以聲名大噪卻是因為電信詐騙園區林立以及人蛇集團誘騙民眾前往工作的負面新聞。攝於111年9月18日。中央社記者陳家倫施亞努省攝 113年8月26日

越通社（VNA）報導，柬埔寨緝毒局（ADP）統計，今年前5個月，柬埔寨抓獲9369名毒品犯，包括324名外國人，共計沒收4.71噸毒品。這些數據有助勾勒新聞輪廓，了解2.14公斤的K他命之於4.71噸毒品大概是什麼樣的存在。

根據柬國法律，販運80克以上毒品即可判處無期徒刑，但與越南不同，柬埔寨並無對毒販判處死刑的規定。而就檯面上案例來看，柬埔寨對毒品案的量刑不管毒品的多寡及具體犯罪情節，一審判20年已是稀鬆平常。

舉例來說，去年8月，兩名台灣男子在柬埔寨走私近800公斤的K他命，今年4月一審被以販毒罪判處20年。同樣是去年8月，一名台灣男子被柬國警方查獲攜帶7.9公斤K他命，一審因販毒罪被判20年。

從攜帶2.14公斤K他命到走私近800公斤K他命一審都被判20年。這樣的量刑，真能如實反映犯罪情節輕重？再者，繼續往下追查可以發現，柬國媒體對於毒品案大多只報導到一審，很少寫到上訴結果與發監執行的部分。

越南之聲（VOV）報導，今年上半年柬埔寨已經破獲約4500起毒品案件，逮捕約1萬1000人。我查閱「世界監獄簡報」（World Prison Brief）資料，截至今年3月12日，柬埔寨全國共有4萬5122名受刑人。

柬埔寨半年就抓到逾萬名毒品犯的高效率，加上從重發落的量刑，照理說，應該要蓋不少監所。然而對照柬國的囚犯人數，又似乎不成比例，讓人好奇這些在一審被重判的毒品犯，最後發監執行的情況究竟為何？

柬埔寨在政治上向來親近中共，當地中文媒體都肩負著促進柬中關係、促進雙邊人民互相了解的任務。無奈中國民眾遭防火長城封鎖，加上中共新聞控管，使得柬國中文媒體對廣大中國人民的傳播效果遠不如對台灣。

但因為柬埔寨與台灣無官方往來，加上當地貪污嚴重（見附註），進而成為台灣通緝犯逃亡的主要國家之一。逃犯到了當地為了生存往往只能繼續違法犯罪，致使柬國媒體對當地台灣社群的報導大多為負面消息。

這些負面新聞就這樣一篇篇被「搬運」到台灣媒體平台上，不明就裡的人歌頌「柬國司法正義」之時，「柬埔寨是罪犯天堂」的刻板印象也被一些人反覆確認，讓他們對柬埔寨聞之色變，遑論前往旅遊或工作經商。

每天都有很多事件發生，等待記者賦予意義，若處理新聞只是有聞必錄任其流於表面的客觀性，輕則產出無關痛癢的芝麻綠豆事，重則在去脈絡化的「歪樓」討論下，強化某些既得利益者不一定正義的權力運作。

「搬運」很快，但是不是可以稍稍有意識地停、看、聽？（編輯：唐佩君）1130826

附註：根據國際透明組織（Transparency International）2023年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index），柬埔寨在180個國家和地區中排第158名，滿分100只拿到22分。