柬埔寨屢屢重判台籍毒犯 揭開司法包青天面紗
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我派駐越南並兼管寮國、柬埔寨，平日大多透過監看柬埔寨媒體掌握政情，由於不懂柬文，相當仰賴當地中、英文媒體。而近年一些獨立的柬國英文媒體陸續被關閉後，當地所剩的中、英文媒體報導同質性非常高。
所幸我還看得懂越南文，多虧越南媒體偶爾會報導一些周邊國家的動態，它們對於柬埔寨新聞儘管有自己的立場，但畢竟不受柬國官方的限制，常能做為我對柬國媒體筆下新聞的另一參照。
前幾天，3名台灣男子在柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）販售2.14公斤K他命一審遭判20年的事件再度由柬國中文媒體發布，報導以短短161字交代整起事件，只有人、事、時、地、物，其餘就沒多做解釋。
台媒看到後迅速「搬運」，3小時就有超過10家台媒跟著報導，之所以稱為「搬運」是因為從標題到內文和原報導幾乎相同，甚至連照片也一樣。大批網友紛紛留言，一面倒都是對「柬埔寨司法正義」的歌頌。
4年新聞監看加上幾次實地採訪的經驗，我對於柬國的警政司法運作與國情有一些心得，看到網友的討論方向和我對事件的判斷有些出入，出於職責好像應該做點什麼，幫助想了解多一點的讀者把新聞稍微看懂。
越通社（VNA）報導，柬埔寨緝毒局（ADP）統計，今年前5個月，柬埔寨抓獲9369名毒品犯，包括324名外國人，共計沒收4.71噸毒品。這些數據有助勾勒新聞輪廓，了解2.14公斤的K他命之於4.71噸毒品大概是什麼樣的存在。
根據柬國法律，販運80克以上毒品即可判處無期徒刑，但與越南不同，柬埔寨並無對毒販判處死刑的規定。而就檯面上案例來看，柬埔寨對毒品案的量刑不管毒品的多寡及具體犯罪情節，一審判20年已是稀鬆平常。
舉例來說，去年8月，兩名台灣男子在柬埔寨走私近800公斤的K他命，今年4月一審被以販毒罪判處20年。同樣是去年8月，一名台灣男子被柬國警方查獲攜帶7.9公斤K他命，一審因販毒罪被判20年。
從攜帶2.14公斤K他命到走私近800公斤K他命一審都被判20年。這樣的量刑，真能如實反映犯罪情節輕重？再者，繼續往下追查可以發現，柬國媒體對於毒品案大多只報導到一審，很少寫到上訴結果與發監執行的部分。
越南之聲（VOV）報導，今年上半年柬埔寨已經破獲約4500起毒品案件，逮捕約1萬1000人。我查閱「世界監獄簡報」（World Prison Brief）資料，截至今年3月12日，柬埔寨全國共有4萬5122名受刑人。
柬埔寨半年就抓到逾萬名毒品犯的高效率，加上從重發落的量刑，照理說，應該要蓋不少監所。然而對照柬國的囚犯人數，又似乎不成比例，讓人好奇這些在一審被重判的毒品犯，最後發監執行的情況究竟為何？
柬埔寨在政治上向來親近中共，當地中文媒體都肩負著促進柬中關係、促進雙邊人民互相了解的任務。無奈中國民眾遭防火長城封鎖，加上中共新聞控管，使得柬國中文媒體對廣大中國人民的傳播效果遠不如對台灣。
但因為柬埔寨與台灣無官方往來，加上當地貪污嚴重（見附註），進而成為台灣通緝犯逃亡的主要國家之一。逃犯到了當地為了生存往往只能繼續違法犯罪，致使柬國媒體對當地台灣社群的報導大多為負面消息。
這些負面新聞就這樣一篇篇被「搬運」到台灣媒體平台上，不明就裡的人歌頌「柬國司法正義」之時，「柬埔寨是罪犯天堂」的刻板印象也被一些人反覆確認，讓他們對柬埔寨聞之色變，遑論前往旅遊或工作經商。
每天都有很多事件發生，等待記者賦予意義，若處理新聞只是有聞必錄任其流於表面的客觀性，輕則產出無關痛癢的芝麻綠豆事，重則在去脈絡化的「歪樓」討論下，強化某些既得利益者不一定正義的權力運作。
「搬運」很快，但是不是可以稍稍有意識地停、看、聽？（編輯：唐佩君）1130826
附註：根據國際透明組織（Transparency International）2023年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index），柬埔寨在180個國家和地區中排第158名，滿分100只拿到22分。
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