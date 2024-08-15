納粹碉堡變空中公園 漢堡實現都市綠化兼顧轉型正義

這顆佇立漢堡市中心的石頭已有超過80年歷史，它是納粹為抵禦英軍空襲所修建的「四號防空塔」（Flakturm IV），在戰火蔓延時兼具高射砲塔與避難所功能。二戰後，盟軍解除德國軍事武裝，光是牆體就厚達近4公尺的防空塔，因構造堅固難以拆除，被遺留在城市之中。

冷戰期間，不再被當作武器的「四號防空塔」曾短暫成無家可歸者的臨時庇護所，及存放城市重建材料的倉庫，其餘時間都被廢棄閒置，直到兩德統一、90年代房產開發商馬岑（Thomas Matzen）向漢堡市政府承租碉堡，改做音樂和藝術工作室及展覽空間，在裡面蓋一座攀岩館，讓碉堡漸成為當地文化與休閒生活的一部分。

不過「四號防空塔」龐大冰冷的外觀，仍不時讓人想起當年納粹強迫多達上千名來自德國歐洲佔領區的勞動者，在極端惡劣環境下建造這座碉堡的歷史。於是2015年，當地社區與馬岑合作，提出綠化防空塔「空中公園」改造計劃，獲時任漢堡市長、現德國總理蕭茲（Olaf Scholz）支持。

歷時多年規劃與施工，2024年7月，換了新裝的碉堡正式落成。原放至砲台的塔頂，變成一座面積達7600平方公尺的公共公園，從牆體到樓頂，種植超過2萬棵樹木和灌木，並建有一條環繞著外牆蜿蜒而上的「山路樓梯」，讓民眾可以模擬爬山的方式登上空中公園。

沿著「山路階梯」往上爬，隨海拔升高，漢堡愛樂廳、聖米迦勒教堂、易北河、港口貨櫃及遠處的風機將映入眼簾，到了塔頂的空中公園，可以看見許多漢堡市民與來訪遊客，舒適地坐在草地邊聊天邊看風景。

在空中公園的一角，可免費一次觀賞到許多漢堡知名景點，包括漢堡愛樂廳、聖米迦勒教堂、易北河、港口倉庫城，目前成為城市最熱門的遊憩與觀光景點之一，官方統計每日參觀人數約4000人。中央社記者林尚縈柏林攝 113年8月15日

除了覆蓋混凝土牆體面、提升城市綠色覆蓋率的大量植被，負責綠化的景觀設計師也在建物中安裝了收集熱量儲存和蒸發過程數據的感應裝置，專家表示，感應裝置將幫助研究人員理解和分析建築物上的植物如何影響微氣候，對節能減碳具有很大幫助。

中央社記者採訪休憩民眾對碉堡綠化的看法，市民安娜說，「空中公園太棒了，令人難以置信」，表示人們可以簡單地提出一個綠化的想法，但如何落實又是另一件事，當植被隨著時間成長，越來越茂密之時，或許更能顯現碉堡綠色計劃的成功。

從英國到漢堡來旅行的遊客，也在當地朋友推薦下來參觀空中公園。史都華說，「這裡真的很酷！在一棟混凝土建築頂部，竟然有這麼多自然景觀，我喜歡這種混合粗獷與自然元素的設計。」

此外，還有見證漢堡80年城市變遷、年紀幾乎和「四號防空塔」一樣大的爺爺漢斯，他帶著兒孫、全家人一起來公園看風景。漢斯分享，縱使在漢堡住了一輩子，但卻從來沒有拜訪過這座碉堡，因為「它以前的樣子實在很難看」。

二戰與極權暴政仍深深烙印在經歷過殘酷時代的長者心中，在景觀綠化之際，公民團體也呼籲營運團隊，不可藉由綠化來美化與粉飾歷史，希望未來「綠色碉堡」也能實現教育與保存歷史記憶功能，規劃特定空間向民眾展示此處的前世今生，包括納粹德國曾經的戰爭與屠殺罪行，落實轉型正義。

目前參與綠色計劃的當地居民協會Hilldegarden e.V.，也在碉堡內部架設解釋看板，看板上除了有歷史見證者，闡述戰爭時只有持證居民能進入碉堡躲避空襲經歷，也公開不少當時碉堡作為砲台等戰爭武器、以及納粹當局強迫猶太人勞動蓋此建物的珍貴史料與照片。

忘記從哪裡聽過這句話，「任何一座偉大城市的塑成，都是人與物的共生」。納粹獨裁者希特勒曾經妄想在德國打造世界最偉大的城市「日耳曼尼亞」（Welthauptstadt Germania），希望透過最新、最氣派的都市設計與建物，向全球展示雅利安德國的優越。

但記者認為，評斷一座城市是否偉大所依據的，不該是豪華氣派門面、還是破紀錄的建設速度，而在於居住在城市的人們，如何對待曾經陪伴著某一世代人的廢棄之地。而實現人人都可進入的城市公園，保存歷史與綠共生的當代漢堡「四號防空塔」，或許才是能讓德國城市，真正走向偉大的典範。（編輯：張芷瑄）1130815