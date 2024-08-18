歐盟「薪事誰人知」 除了高薪還有娛樂費退職金

這個暑假，歐洲聯盟（EU）人事暗潮洶湧。

在6月歐洲議會（European Parliament）改選後，主導歐盟行政的執行委員會（European Commission）也將隨之換屆，27個歐盟成員國各擁一席的執行委員，將在暑假結束後重新洗牌，由各國交出屬意名單給執委會主席、主席向議會提名、議會進行聽證並投票行使同意權。

德國籍的范德賴恩（Ursula von der Leyen）已順利通過連任執委會主席，愛沙尼亞前總理卡拉斯（Kaja Kallas）則確定獲提名為兼任副主席的歐盟對外事務最高代表，因此接下來就是其他25國的執委人選安排了。

歐洲各國富裕程度落差不小，所以歐盟機構高階職位的薪資對一些國家而言算是「大肥缺」。

歐盟政務官薪水的算法，是以最高階的第16級文官為基準，也就是執委會轄下各署（DG）署長的薪水為100%，再按比例計算。

薪水最高的「三長」是歐盟理事會（European Council）主席、執委會主席和歐盟最高法院「歐洲法院」（European Court of Justice）院長，以署長薪水的138%計算。

因此，根據今年1月發布調升後的文官薪資算下來，理事會主席米歇爾（Charles Michel）和范德賴恩的月薪各是3萬2064歐元（約新台幣114萬元），相當於台灣總統月薪的2倍、行政院長的3倍。

次高薪的是歐盟對外事務高級代表，現任的波瑞爾（Josef Borrell）每月薪資3萬1147歐元（約新台幣110.5萬元），是基準的130%。

執委會有8位副主席，除了兼任對外事務高級代表之外，其他7位副主席的月薪是署長的125%，換算約新台幣106萬元。

其餘的18位一般執委，以及歐洲法院法官、普通法院（General Court）院長，則以署長薪資112.5%計，換算約新台幣96萬元。執委相當於一般國家的部長，這筆月薪約是台灣部長的5倍。

前述歐盟高官還享有不少福利，包括赴任時本人和家人的搬遷費及旅費、按月薪15%計的住宅津貼、2萬餘歐元加月薪2%的家庭津貼等。此外還有每月「娛樂津貼」（entertainment allowance），按層級為執委會主席1418歐元（約新台幣5萬元）、副主席911歐元、執委608歐元。

他們卸任後每月還可以領離職金，與任期同長度，但最少6個月、最長2年，金額按不同任期長度計算，例如任職只有2年以內，可領原本月薪的40%，任職15年以上則可領原本月薪的65%。

以米歇爾為例，他在11月底本屆任期結束後，可領取按月薪45%計的退職金，每月約合新台幣51萬元，雖是台灣的卸任總統禮遇金每月25萬元的2倍，不過他最多只能領2年。

有趣的是，歐洲議會身為歐盟唯一直接民選的機構，議員薪資卻「矮人一截」，是以歐洲法院法官薪資的38.5%來算，等於1萬377歐元，約新台幣37萬元。這與台灣立法委員月薪21萬加上年終獎金、油料電信補貼等推算平均每月37萬元相當。

不過剛選上的720位議員也無需「人比人、氣死人」，歐盟法規並未禁止他們兼營事業或有其他職務收入，而且議員們還有每月4950歐元（約新台幣18萬元）的「月零用金」，補貼他們在選區租辦公室等開銷，以及每日350歐元（約新台幣1.2萬元）的「日零用金」，作為他們從各自國家來到歐洲議會辦公之日的食宿津貼。

值得參考的是，若議員出席大會的次數不及一半，月零用金就只能領半數；若出席投票的次數不到一半，日零用金也會砍半。

此外，議員卸任時也有退職金可領，金額等同在任時月薪，但最多只能領2年。

至於歐洲議會議員的助理薪資，分為選區在地助理和議會助理兩種，前者按各國經濟水平分級，從最高的德國、法國等月薪8519歐元，到最低的匈牙利、波蘭等國每月2978歐元不等；後者則依職級，月薪在3000至4000多歐元之間。

在丹麥政治連續劇「權力的堡壘」（Borgen）中，讓政壇對手遠離國內爭高位的一個好方法，就是把人「拉高出貨」送去歐盟當執委。若沒占到重要政策領域如經濟、財政、產業等，一般執委堪稱「錢多、事少、離家遠」，不失為「爽缺」。

倒是別忘了歐盟高官也要繳稅，但收稅的不是總部所在地的比利時政府，而是繳回歐盟預算庫，包括占薪水6%的「團結稅」（Solidarity Levy）和依薪資級距從8%到45%不等的「共同體稅」（Community Tax）。可說是取之於歐盟，用之於歐盟了。（編輯：唐佩君）1130818