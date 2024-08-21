追求自在生活步調 泰國成中國年輕人潤出首選

泰北清邁老城區外，一間小小的書店矗立在街邊，不高調不顯眼，但書店前的中文招牌和中文看板卻和其他的店舖相當不一樣，這是清邁飛地書店，書店裡賣的全都是中文書籍，有簡體有繁體，多數關於歷史、文化以及當代的社會議題。

在泰國開中文書店真的會有市場嗎？就在記者內心浮出疑問時，不斷有人推開店門，台灣人、中國人和香港人都有，書店儼然是一個在清邁的中文社群聚落，這時一位看來20歲出頭的年輕顧客和記者攀談起來，她是在中國的大學學習藝術創作的桃子，桃子聽到記者說來自台灣，睜大眼睛說：「台灣阿！精神故鄉阿！」

聊起中國的創作環境，桃子搖搖頭說：「基本上藝術創作已經沒有空間了」，她因此在一些前輩建議下來到清邁，來了之後發現清邁的創作氛圍「太對了」，因此她會努力尋求留下來的可能性。

位於泰國清邁的飛地書店，販賣中文書籍和舉辦中文講座，成為了清邁中文社群的聚落。中央社記者呂欣憓清邁攝 113年8月21日

清邁的優閒步調、文青氛圍以及相對低的生活成本，近2年來成為了不少想「潤出來」的中國年輕人首選。

曾在中國媒體工作的小美在2023年初來到清邁，26歲的她說，當時想離開中國的原因其實很簡單，「就是想要換個自由的地方吃飯而已。」

COVID-19疫情期間，中國政府採取嚴格的管制措施，當時在北京工作的小美發現每天連好好吃個飯的地方都沒有，她自問：「生活怎麼會是這個樣子？」

小美說，起心動念想到泰國，是因為小紅書上不少中國人推薦泰國的學生簽證取得相對容易，生活成本相較於歐美也比較低，因此她決定到泰國試試看。

小美來到泰國的前半年經常莫名地想哭，她形容剛開始在泰國的生活是「把殼給敲碎，回到正常生活」，印象最深的是遇到潑水節，在市區的街道上看到大家開心在街上唱歌跳舞、互相潑水，「聽著聽不懂的泰文歌，卻好想哭，真的覺得好快樂。」

泰國因為相對低的生活成本以及相對慢的步調，COVID-19後許多中國年輕人選擇到泰國生活，潑水節的歡快氣氛讓讓這些中國年輕人感到自在。圖為2023年4月的潑水節。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年8月21日

小美說，有些離開中國的年輕人未必是因為疫情，她認識一位住在清邁的朋友，離開中國是因為「太捲了」，這位朋友才25歲，但身邊的不少人早早就升職當主管，讓這位朋友感到巨大的壓力，因此決定離開那樣高壓的環境，到清邁追求自己想要的生活。

30歲左右的柴姐和先生則是早在疫情爆發前就到了泰國，兩人選擇落腳曼谷。柴姐說，先生喜歡翻牆看新聞，疫情爆發前就感覺到氣氛不太對勁，擔心會鎖國，加上先生覺得中國經濟不會好，兩人決定換個生活環境也不錯，因此來到了泰國。

柴姐和先生兩人在北京時都是朝九晚五的上班族，「人生一眼就看到頭了」。她說想出來的中國人很多，經濟不好加上中國制度造成每個人都「非常捲」，疫情更加放大了這個缺陷。

有趣的是，柴姐在潑水節期間也有著很深的感觸，她上街看到大家開心過節，毫無保留地給陌生人祝福，「這種人與人之間的信任，在中國是沒有的。」

在泰國生活的這4年多，柴姐感覺到自己心態比以前好很多，更加關注自己，不確定的害怕感減少了，整體心態成長更健康，生活也更加自在。（編輯：唐佩君）1130821