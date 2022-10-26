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直播主「晚安小雞」夜闖台南停招校園遭圍毆 警方送辦4人

2022/10/26 10:42（10/26 10:47 更新）
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「晚安小雞」陳姓直播主22日夜闖台南市仁德區已停招的城光中學時遭人圍毆，涉案的陳姓男子等4人24日到案說明，警方訊後送辦。（台南市警提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月26日
「晚安小雞」陳姓直播主22日夜闖台南市仁德區已停招的城光中學時遭人圍毆，涉案的陳姓男子等4人24日到案說明，警方訊後送辦。（台南市警提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月26日
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（中央社記者張榮祥台南26日電）「晚安小雞」陳姓直播主22日夜闖台南市仁德區已停招的城光中學時遭人圍毆，涉案的陳姓男子等4人24日到案說明，打人動機是和直播主粉絲在網路互嗆，警方訊後送辦。

台南市警局歸仁分局警員今天告訴中央社記者，29歲「晚安小雞」陳姓直播主22日晚上11時許闖進仁德區城光中學探險，卻遭人毆打，聲音透過直播傳出，引起關注，直播主事後送醫驗傷報案，且強調非自導自演。

警方調閱監視器，查獲現場有一輛可疑汽車，涉案的41歲高雄陳姓男子等4人24日到案說明，且坦承動手，打人動機是和直播主粉絲在網路互嗆。

警方訊後，依聚眾鬥毆及傷害等罪嫌將陳男等4人送辦；陳姓直播主闖進校園，校方未提告。（編輯：黃世雅）1111026

29歲「晚安小雞」陳姓直播主22日晚上11時許闖進仁德區城光中學探險，卻遭人毆打。（圖取自晚安小雞臉書facebook.com）
29歲「晚安小雞」陳姓直播主22日晚上11時許闖進仁德區城光中學探險，卻遭人毆打。（圖取自晚安小雞臉書facebook.com）
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