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晚安小雞直播涉造假 踩柬埔寨紅線可能面臨牢獄之災

2024/2/14 18:18（2/14 18:42 更新）
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網紅「晚安小雞」在柬埔寨直播自稱遭暴打綑綁，柬埔寨當局14日表示晚安小雞並未遭毆打或搶劫，目前警方已將他拘留。（圖取自facebook.com/chamroeun.kuoch）
網紅「晚安小雞」在柬埔寨直播自稱遭暴打綑綁，柬埔寨當局14日表示晚安小雞並未遭毆打或搶劫，目前警方已將他拘留。（圖取自facebook.com/chamroeun.kuoch）
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（中央社記者陳家倫河內14日專電）網紅「晚安小雞」因涉嫌誹謗柬埔寨，遭柬國警方拘留。柬埔寨2022年被爆「打工陷阱」醜聞後，對維護國家形象相當重視，「晚安小雞」若確實直播造假，恐將面臨牢獄之災。

「晚安小雞」近日自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，不僅出現疑似遭暴打的畫面，他還聲稱遭電擊棒凌虐、頸部和手被綑綁，一旁還有幾名拿槍男子，並被搶走身上數千美元。

由於影片疑似造假，不少柬埔寨網友陸續湧入西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）臉書（Facebook）留言，呼籲相關單位釐清真相、以正視聽，不要再讓他人破壞柬埔寨名聲。

柬國方面今天表示，確認「晚安小雞」並未如自己在直播中所述遭到毆打或搶劫，「晚安小雞」已被警方拘留，警方根據當地法律控訴他誹謗。刑事局證實，「晚安小雞」今天上午被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄。

2022年COVID-19疫情期間，陸續傳出有大批台灣人在西港落入「打工陷阱」，經台灣媒體大肆報導後，引起柬埔寨與西港當局重視。郭宗朗曾就此宣稱，那些落入打工陷阱的人都是自願上班，只是想換工作才向警方說謊。

儘管外界不全然認同郭宗朗的言論，但這一番話凸顯柬埔寨將拚盡全力維護國家形象。且根據當地民眾觀察，如今西港的園區包括凱博園區在內，經勸導整肅後，早已不再是「鐵腕管理」，大多只需口頭報備就能進出。

這次「晚安小雞」自稱前往西港的凱博園區直播，在他鏡頭下的園區宛如人間煉獄，無視柬埔寨過去1年多來為「形象補救」所做的努力，直接踩到柬埔寨紅線，逼得郭宗朗在臉書發文，要揪出「晚安小雞」的下落。

尤其是，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）去年8月上任不久即表示，假訊息傷害柬埔寨形象和聲譽，令遊客和投資者卻步。接著不顧與中國的情誼，柬埔寨政府對影射柬埔寨的中國反詐騙題材電影「孤注一擲」祭出禁播令。

此外，西港法院2022年中就曾認定數名在柬中國公民炮製「血奴案」，依各種罪名一審各判其中3人兩年有期徒刑。「晚安小雞」若為流量造假且罪證確鑿，在柬國新人、新政、新氣氛下恐成為另一殺雞儆猴的案例。（編輯：陳慧萍）1130214

#西港
#柬埔寨
#洪馬內
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