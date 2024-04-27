拜登表態願辯論 川普喊話：隨時隨地哪裡都行

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統拜登今天說，他已準備好與再度挑戰入主白宮的前總統川普辯論；刑事官司纏身的川普則提議立即在紐約法庭來一場言詞交鋒。

數十年來，候選人辯論一向是美國總統大選的重頭戲，這有助於建立或打破選民對候選人個人風格、風度與政策專業水準的看法。

但拜登團隊數月來一直未表明拜登是否願意參加辯論。

法新社報導，拜登今天告訴電台節目主持人史登（Howard Stern）：「我很樂意與他辯論…我很樂意，在某個地點，我不知道是什麼時候。」

川普很快回應說，他願意與「不老實的拜登」辯論，「任何地點，任何時間，哪裡都行」。

川普指控拜登利用司法系統阻撓他參加總統大選，並提議兩人下週在他的密西根州造勢大會上辯論，甚至可在今晚辯論。

川普在自己的「真實社群」（Truth Social）平台發文說，他「被困在（拜登）教唆的諸多官司之一，這是針對政敵的選舉干預，一場持續不斷的政治迫害」。

川普還寫道：「說真的，不如我們今晚就在法院辯論，在全國電視頻道上，我等著！」

拜登曾形容川普是對民主的威脅，他上月告訴記者，任何與川普辯論的協議都「取決於他的行為」。

無黨派的總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）已為川普與拜登安排9月、10月在3個日期和地點於美國的大學公開辯論。

對77歲的川普和81歲的拜登來說，一場言詞交鋒可能會是展現活力的好機會，因為拜登仍未擺脫川普替他取的「瞌睡喬」（Sleepy Joe）綽號，川普也因上週在紐約接受刑事審判時看似打瞌睡而遭到網友嘲諷。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130427