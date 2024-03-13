勤誠：AI產品為主要成長動能 今年營收拚增雙位數

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（中央社記者吳家豪台北13日電）伺服器機殼廠勤誠）今天舉辦法人說明會，執行長兼發言人陳亞男說，今年外部環境嚴峻，勤誠仍以人工智慧（AI）產品為主要成長動能，全年營收有望成長雙位數。

陳亞男說，去年AI一支獨秀，勤誠AI產品從去年第3季開始小量出貨，第4季大量出貨，美系和中系客戶需求強勁，拉抬勤誠營收與獲利。

展望2024年，陳亞男認為，外部環境相當嚴峻，今年上半年勤誠營運走勢可能與去年上半年相似，第1季是全年谷底，但AI帶動的商機，勤誠都有承接到，看好今年營收雙位數成長，毛利率和每股盈餘都會進一步成長。

因應多元需求與訂單，陳亞男說，勤誠已購置新的NCT打樣廠區及設備，預計2024年下半年搬遷及調整完畢，將可開發更多新訂單。

她也提到，勤誠嘉義廠主要製造北美市場AI產品，去年第4季客戶對AI產品需求來得很快，需求量也非常大，嘉義廠在短短幾個月產能提升到接近滿載，未來勤誠AI產品生產會繼續以嘉義廠為主，持續投資自動化設備並優化產能。

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勤誠去年第4季合併營收約新台幣47.29億元，季增1倍，年增78%；營業利益7.91億元，季增1.8倍，年增2.12倍；歸屬於母公司稅後淨利5.58億元，季增1.23倍，年增2.56倍；每股盈餘4.64元。

累計2023年勤誠合併營收約112.47億元，年增6.5%；營業利益14.62億元，年增28%；歸屬於母公司稅後淨利10.85億元，年增8.7%；每股盈餘9.03元。勤誠董事會決議配發現金股利5元，以今天收盤價248元計算，現金殖利率約2%。（編輯：郭無患）1130313