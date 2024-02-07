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AI伺服器需求旺 勤誠1月營收攀同期新高

2024/2/7 21:35
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（中央社記者吳家豪台北7日電）人工智慧（AI）伺服器需求暢旺，推升伺服器機殼廠業績，勤誠今天公布1月合併營收新台幣11.1億元，年增1.63倍，創歷年同期新高；營邦1月合併營收5.12億元，年增32%，為歷年同期次高。

勤誠發布新聞稿表示，第1季為傳統淡季，但在各項專案持續放量發酵下，1月營收年增1.63倍，為歷年元月最佳成績。

隨著AI伺服器的大量需求及雲端伺服器市場逐步回溫，勤誠預期第1季為全年單季低點，整體營運走勢可望逐季成長，且較去年表現更好。

勤誠表示，將持續關注市場需求及科技趨勢，協助雲端服務供應商（CSP）客戶開發AI高階伺服器，並深耕伺服器標準品產品服務全球客戶，預計隨著新平台導入和資料中心需求提升，將有助於推升全年營運效益。

營邦去年11月底舉辦桃園楊梅新廠動土典禮，董事長梁順營受訪指出，營邦產能滿載、訂單能見度高，看好2024、2025年營運將再創新高。楊梅新廠產能為目前其他4座營運中廠房加總的2倍，預估2024年底完工投產，總產能將翻倍成長。（編輯：張良知）1130207

#AI
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