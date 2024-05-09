世衛大會在即 駐瑞典代表盼瑞典發言支持台灣

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（中央社記者賴于榛台北9日電）瑞典智庫「安全與發展政策研究所」8日舉辦線上研討會，駐瑞典代表谷瑞生致詞時呼籲瑞典政府，持續支持台灣參與世界衛生大會（WHA），並在WHA總討論時公開為台灣發聲。

世界衛生大會27日於日內瓦登場，駐瑞典代表處今天透過新聞稿指出，瑞典智庫「安全與發展政策研究所」8日上午以「新冠疫情後的全球健康：瞭解台灣有意義參與世界衛生大會的努力」為題辦理線上研討會，會中邀請谷瑞生致開幕詞，也邀請歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）及東海大學政治系教授沈有忠線上參與。

谷瑞生指出，以紐埃、庫克群島及列支敦斯登為例，從國際法的角度觀察，是否為聯合國會員國與能否成為世界衛生組織會員國並無關係，而在實踐層面，台灣遭排除於WHA外，導致台灣無法透過「全球流感監測和應對系統」（GISRS）及「全球數位健康認證網絡」（GDHCN）等機制即時獲取並分享疫病資訊。

谷瑞生說，支持台灣有意義參與WHA，不僅符合理念相近國家共享價值，也符合其共同利益，呼籲瑞典政府能持續支持台灣參與WHA，並在世界衛生大會總討論公開為台灣發聲。

沈有忠說，台灣是民主國家，支持台灣民主即為強化全球民主陣營力量，台灣可以為全球醫療衛生做出貢獻並提升全球健康治理，將台灣排除於WHA之外，侵犯台灣民眾的健康人權，支持台灣參與全球健康議題的討論有助於促進區域穩定及和平。

沈有忠指出，若想以實際行動支持台灣，理念相近國家可透過參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的平台支持台灣，經由公眾外交管道說服其他國家、簽署雙邊或多邊協議及嘗試以修改WHA章程等法律手段，支持台灣參與WHA。

包瑞翰表示，台灣曾以觀察員身分參與WHA，顯見台灣參與並非法律問題，而是政治問題，大家未來應思考如何更有效動員公民社會，為台灣發聲以讓台灣參與WHA。

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」是總部位於斯德哥爾摩的非營利、無黨派的研究暨政策組織，致力於擴大受眾對國際事務的理解；該智庫3月21日在官網宣布成立「斯德哥爾摩台灣中心」（Stockholm Taiwan Center，STC），盼促進各方瞭解台灣在國際事務中的重要性。（編輯：謝佳珍）1130509