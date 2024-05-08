駐瓜地馬拉大使曹立傑投書 籲支持台灣參與WHA

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市7日專電）世界衛生大會（WHA）5月27日於日內瓦登場，駐瓜地馬拉大使曹立傑6日投書瓜國媒體「大都會報」，以「台灣是全球健康不可或缺的盟友」為題，籲各國支持台灣參與WHA。

曹立傑在「大都會報」（El Metropolitano）投書中強調，從COVID-19疫情爆發以來，台灣展現快速識別，以及應對公共衛生緊急情況能力，這對抑制病毒傳播和保護人民健康至關重要。台灣也與盟友密切合作，並透過醫療相關合作計畫，協助友邦瓜地馬拉改善醫療品質。

儘管如此，台灣卻受到中國政治因素干擾，迄今仍被排除在世界衛生組織之外，阻礙對未來疫情的防備及有效應對。而台灣參與世衛組織，將有助各國合作監測新病毒菌株、交換診斷數據和進行疫苗和治療方法的研究。

曹立傑再次呼籲全球志同道合的國家，支持台灣以觀察員身分參與世衛組織會議和活動。這種包容不僅可彌補衛生安全的地理差距，更有助於建立全球完整的健康和疾病預防控制網絡。

友邦瓜地馬拉歷年都在世界衛生大會上發言力挺台灣，呼籲世界衛生組織要正視納入台灣參與的必要性。瓜國代表除了感謝台灣外，也曾與中國代表在會中，針對台灣議題言詞交鋒。（編輯：張芷瑄）1130508