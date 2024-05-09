駐澳洲代表組團慈善路跑 籲挺台參與WHA

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（中央社記者楊淳卉雪梨9日專電）世界衛生大會將於5月27日於日內瓦登場。駐澳大利亞代表徐佑典夫婦與辦事處人員參加坎培拉慈善活動路跑，以手舉標語等方式，呼籲各界支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）。

徐佑典夫婦5日以駐澳大利亞辦事處名義籌組路跑隊伍，參加坎培拉「多發性硬化症」（MS）慈善路跑健走活動（Canberra MS Walk Run+Roll），手舉Taiwan Can Help等標語，以具體行動支持台灣參與世衛大會及加入世衛組織。

坎培拉台灣同鄉會等僑界，也透過共同參與路跑或線上捐款等方式共襄盛舉，提升台灣推動參與WHO在澳洲能見度，並為全球健康貢獻己力。

徐佑典表示，台灣深信能讓世界更美好，在防範COVID-19等流行病疫情相關經驗深獲世界肯定，樂意並願意與國際社會共促全球健康衛生福祉，籲請各界支持台灣以專業、務實、有貢獻立場，參與WHO、WHA及「大流行病協定」等。

路跑活動旨在促進澳洲社會對「多發性硬化症」了解，每年於坎培拉、雪梨、墨爾本、塔斯馬尼亞（TAS）等地，發起募款路跑健走活動，所得善款將協助病友及家屬獲得照護及社會支持，今年坎培拉活動有500多人、84支隊伍報名參加。（編輯：張芷瑄）1130509