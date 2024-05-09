花蓮市斥資2千萬優化5公園 檢視震後設施狀況

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮市公所獲行政院核定經費，將進行花蓮市5處公園改善及優化，明天起陸續動工，花蓮市長魏嘉彥指出，也會加強安檢0403地震後園區環境及設施狀況，提供安全親子遊樂設施。

花蓮市公所去年獲行政院核定新台幣2100萬元辦理「花蓮市公園串珠營造計畫2.0」，將執行撒固兒國福養生休閒園區、大本運動公園、進豐園區親子公園、長頸鹿親子公園、中山公園等5處優化及改善工程。

魏嘉彥說，明天起有3處公園封閉施工，包括撒固兒國福養生休閒園區將改善人行步道及綠美化工程；進豐園區親子公園、長頸鹿親子公園有特殊遊具為特色，將進行鋪面改善、新設沙坑圍欄等。

位於美崙地區東興路旁的大本運動公園及中山公園，也將於近期施工，將改善遊具及更新地墊，5座公園的改善工程預計在10月執行完畢。

魏嘉彥表示，因應0403強震，也會趁著優化工程，會全面安全檢查強震後公園設備及環境，施工時間還有花崗山戲沙池及貓頭鷹公園正常對外開放，提供親子遊玩。（編輯：謝雅竹）1130509