震後人潮剩3成 花蓮市公有市場攤位費減免3至5成

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）震災影響，花蓮市公有零售市場面臨衝擊，不僅設施設備毀損，生意也大不如前，為體恤攤商負擔，市長魏嘉彥今天上午前往各市場關切，並宣布將減租3至5成，與大家共體時艱。

4月3日發生芮氏規模7.2強震後，餘震不斷，至今已達1400多起，花蓮觀光人潮大幅減少，餐廳、民宿出現停業潮，而花蓮市各公有市場生意也間接受到衝擊。

花蓮市公所表示，各餐廳的魚、肉、蔬果進貨量較過去減少將近7至8成，尤其市區因地震而拆除的富凱大飯店、藍天麗池飯店及統帥大廈，附近的復興市場受影響幅度最大。

魏嘉彥在市場所長邱信都陪同下，接連前往復興、重慶及中華市場關懷，除勘查災損外，也向震災後苦撐的攤商們致意。

復興市場自治會主委陳宗慶表示，震災發生後受到建物拆除工程封路影響，市場生意一落千丈，採購人潮僅剩3成，而觀光旅客減少所帶來的影響，不僅專做餐廳叫貨的豬肉、雞肉攤商生意慘淡，就連外地前來擺攤業者也都不來了，顯得相當冷清。

受到地震波及，災損最嚴重的重慶市場，受損部分包含中庭南側磚牆在2次強震中倒塌，其餘牆面、地面磁磚產生嚴重龜裂與錯位，地下水水管也斷裂；市公所在立即搶修復原後，今天逢母親節，重慶市場終於重現許久不見採購人潮。

魏嘉彥表示，市場損壞程度較小之處，市場所已在最短時間內請廠商完成修復，而重慶市場牆面修繕計畫，已在日前召開說明會，預計將費時4個月重建；受到工程影響攤商，則會另外設立臨時攤集場，讓大家繼續維持生計。

魏嘉彥指出，因應各公有市場攤商受地震影響，自5月起一直到今年底，每月使用費減收3成，其中復興市場鄰近地震大樓倒塌災區，營運狀況更為艱鉅，因此在5、6月拆除工程進行期間，使用費則將減收5成，總計市公所減收使用費的金額達新台幣348萬元。（編輯：陳仁華）1130512