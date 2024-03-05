台大生農學院盼建資料庫 助農業碳管理接軌國際

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（中央社記者許秩維台北5日電）台大生農學院今天與新加坡商BSI公司簽署合作備忘錄，雙方將推動農業低碳及碳匯等合作，協助台灣建立農業碳管理資料庫，幫助國內產業藉由國際標準提升農業碳管理。

台灣大學今天發布新聞稿指出，因應政府公布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，台大生物資源暨農學院設立「農業零碳技術與管理創新研究中心」，以農業淨零碳排的減量、增匯、循環、綠趨勢等4大策略為宗旨。

台大生農學院表示，農碳中心將攜手產官學界，透過創新技術研發及示範場域的建置，培養跨領域的農業零碳或負碳創新技術人才。

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台大生農學院也與新加坡商英國標準協會集團私人有限公司台灣分公司（BSI）簽署合作備忘錄，雙方將依國際標準推動農業低碳及碳匯等合作，協助農業部及台灣建立農業碳管理資料庫，幫助國內產業藉由國際標準提升農業碳管理與國際接軌，落實台灣淨零轉型目標。

台大生農學院院長林裕彬提到，台大擁有各種技術研究中心及台大實驗林管理處等學術資源，具備完整的研究及人才，對於台灣推動2050淨零目標義不容辭，台大將透過農碳中心整合校內跨領域專業團隊，在國家淨零目標扮演關鍵角色。（編輯：陳政偉）1130305