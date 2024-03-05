機械公會上看出口成長10% 管制工具機輸俄台廠吃悶虧

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台灣機械公會理事長魏燦文今天表示，管制工具機出口到俄羅斯市場，台灣廠商「吃悶虧」，中國廠商因此獲利，不過供應鏈逐步轉移到中國以外，台廠應開拓其他墨西哥、土耳其、波蘭等市場。

展望今年出口表現，魏燦文預估今年有機會先持平再逐漸向上，預估機械業出口值成長5%至10%，工具機景氣可能要到第3季有機會好轉。

台灣機械工業同業公會今天舉行媒體交流會，談到經濟部規劃4月初根據國際最新管制，檢討更新工具機管制出口俄羅斯的實體清單，魏燦文接受媒體採訪表示，「對台灣工具機業者是吃悶虧」。

他指出，業界經營俄羅斯市場好不容易有斬獲，卻因俄羅斯與烏克蘭戰爭禁止出口，但俄羅斯還是可以向中國進出口工具機產品，台灣廠商因此吃虧。

魏燦文重申，管制台灣業者機械設備出口俄羅斯，獲利的卻是中國廠商，去年中國外銷到俄羅斯工具機產品，業績大幅年增60%。

機械公會說明，日前因國際媒體披露第三地轉運問題，對台灣機械設備造成商譽影響，也為未來機械設備在土耳其、中國等地銷售蒙上陰影，公會呼籲廠商，善盡調查義務，並配合政府相關規定。

展望今年，魏燦文表示，儘管全球仍有許多不確定因素與衝突挑戰，但因美國通貨膨脹逐漸舒緩，近期美元也暫停升息，國際上預估下半年將轉向降息，預期有利全球經濟復甦。

魏燦文指出，國際上不論是考量產業韌性供應鏈或者是美國的友岸外包政策，都加速推升製造基地轉移與分散，他表示，機械設備是重要生產機具，加上高效率節能生產設備需求，將帶來很大的設備出口市場與商機。

展望今年出口表現，魏燦文預估，今年台灣機械設備業出口有機會先持平，再逐漸轉向上發展，預估全年機械業出口值有機會成長5%至10%，不過工具機景氣可能要到第3季有機會好轉。

展望今年機械業整體產值表現，魏燦文重申，第1季和第2季產值表現可較去年同期佳、並逐季成長，3至6月可逐月回溫，今年產值可回到2022年約新台幣1.45兆元水準。

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在全球市場布局，魏燦文表示，現在美國取代中國，成為台灣機械業產品出口第一大市場，目前中國經濟衰退，供應鏈逐步轉移至中國以外市場，台灣機械業者應該開拓其他墨西哥、土耳其、波蘭等市場。

對台灣電價可能調漲，魏燦文重申，台灣電價已經比其他國家便宜，台電公司持續虧錢，電價若不漲，也是全民負擔，電價上漲是必然的，業者要透過布建綠電設備，朝節能減碳方向邁進。（編輯：郭無患）1130305