碳費委員難產？ 環境部指需確認利益迴避

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（中央社記者張雄風台北5日電）環境部原訂2月底確定碳費審議委員名單，但尚未公布。環境部表示，為求慎重，要求獲選的專家學者不得兼任碳費徵收對象的董監事、確認利益迴避；公民團體、政府機關代表預計本週推派人選。

環境部長薛富盛日前表示，透過碳費費率審議會委員遴選會議，從各界推薦4個領域、近80名的學者專家來遴選，接著會將名單送到環境部再進行勾選8名。

薛富盛指出，在碳費審議會中，還有各部會代表共7名、公民團體代表6名，總計有21人，預估2月底定案；規劃3月將召開2次碳費審議會，「但很可能會更多次」，由環境部次長擔任召集人；仍然訂定在今年第1季對外公布碳費費率。

公民團體部分，薛富盛進一步說明，包含環保團體、與社福相關團體，另外會有產業公協會等，會衡量平衡性；減碳議題關乎國家發展，因此不會只侷限在環團，而是考量不同面向。

然而，截至目前委員名單尚未出爐。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，由於各界對於碳費相當重視，因此氣候署對人選慎重，目前已挑選出的學者專家，必須先確認非為碳費徵收對象的董、監事，並請學者專家簽署如利益迴避的聲明文件，這部分的程序還在進行中。

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另外在各部會代表及公民團體部分，黃偉鳴說，環境部要求的是「全國性的團體」，也就是並非某個企業的公協會，因此機關及團體仍在推舉人選的階段；暫定期限為本週結束前完成人選推薦，後續同樣要進行利益迴避調查。

審議會委員名單尚未出爐，3月又要安排至少2次會議，在期程上顯得緊迫。黃偉鳴說「2次會議可能不會間隔1週」，目前都在極積安排。（編輯：李亨山）1130305