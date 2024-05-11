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獨立書店永楽座頻頻虧損 7/30熄燈

2024/5/11 15:50（5/11 16:09 更新）
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獨立書店永楽座宣布7月30日結束營業。（圖取自facebook.com/eirakuza）
獨立書店永楽座宣布7月30日結束營業。（圖取自facebook.com/eirakuza）
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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）獨立書店永楽座宣布7月30日結束營業，負責人也是作家石芳瑜今天在社群媒體上表示，生意一直上不來加上頻頻搬家，以至虧損不少。7月30日是永楽座的生日，也將是最後一天營業。

石芳瑜今天在永楽座粉絲頁上公開表示，6月30日永楽座會將新書結清，即日起展開促銷活動，「謝謝大家一路相伴」。石芳瑜表示去年底至醫院檢查，發現自己得了乳癌，「雖然不嚴重，但是我想這是老天爺給的訊息，告訴我：休息去吧！」

「永楽座」於2011年7月30日誕生於泰順街60巷尾一間咖啡廳的地下室，一開始石芳瑜只想開二手書店，但因地下室寬敞，加上地利之便，開始辦很多活動。2013年搬到溫州公園附近，每年都辦三到四季的「永楽座文學季」，每季有多場讀書會朗讀會，出版社也來辦新書發表會，活動熱絡。

2014年「318太陽花運動」，由於永楽座書店位於台大商圈，很多議題團體來租借場地辦講座，當時同事也參與運動，書店角色十分活躍，石芳瑜自己則以寫作者和書店老闆的身分並行。後來因家人過世，萌生退休念頭，結束書店經營，讓永楽座暫停在2019年2月28日。

2021年6月，石芳瑜重啟永楽座，和「失戀排行榜」合作賣唱片，合作一年拆夥；今年本來有想重新振作，但就在這時候發現自己生病了，石芳瑜決定收店。臉書消息一出，不少愛書人紛紛在下面留言表示：「感謝永楽座從2011年開始接受我們這些小毛頭的詩刊寄售」、「開過那麼精彩的書店，很值。」

石芳瑜在粉絲專頁上表示，多次搬家持續虧損，結束永楽座表面上是解脫，但她萬分不捨。目前「永楽座」會留下幾個書櫃，轉在竹風書店寄賣；至於「永楽座」粉專不會消失，將轉為閱讀心得分享。（編輯：吳協昌）1130511

#石芳瑜
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