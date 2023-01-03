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誠品信義確定12月關門 傳松菸誠品接棒24小時書店

2023/1/3 18:26（1/3 18:51 更新）
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誠品3日發出正式聲明指出，因房東確認收回建物，誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北3日電）誠品信義店今年12月熄燈成定局。誠品今天發出正式聲明指出，因房東確認收回建物，誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止，但堅持24小時閱讀燈火永不熄滅。

市場傳聞指出，誠品24小時店有可能將由松菸誠品接棒；但目前未獲誠品證實。

誠品今天發出正式聲明指出，「看似一段旅程的結束，卻也是迎向未來的全新開始」，誠品信義店集合展現4500家中外文出版社的精彩，開業至今迎接來自全世界的讀者顧客近2億人次。誠品團隊承諾，會持續以快樂和正向的態度開創未來，並堅持24小時閱讀的燈火永不熄滅。

誠品表示，誠品亞洲最大店點新店裕隆城、台中七期全新大店，都將在下半年與民眾見面；誠品亦將深入全台開展社區創新店，積極整合線上下全通路，提供全天24小時生活與閱讀的美好。

誠品同時對廠商發出正式通知，告知因房東確認收回建物，誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止；2023年是誠品信義店18歲生日慶，針對後續相關時程與準備，誠品信義店全體員工將陸續與各品牌進行充分溝通與安排。

誠品生活董事長吳旻潔在去年股東會上透露，誠品信義店將在2023年底租約到期，2次加碼提出很好的租金條件，未獲得主要房東統一集團同意，市場已盛傳統一集團希望收回自行經營開出時代百貨，但誠品仍希望盡力爭取。

統一集團繼6月宣布整合信義誠品店的房東持份，已於去年12月30日公告，由統一企業子公司統上開發建設整體承接，被各界視為是統一集團收回信義誠品、自行經營的起手式；如今誠品已正式對外公告，信義誠品2023年12月熄燈已成定局。（編輯：林淑媛）1120103

#誠品信義
#松菸誠品
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