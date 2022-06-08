統一增加誠品信義商場持分 料將擴大自身版圖

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（中央社記者韓婷婷、江明晏台北8日電）信義商圈不只是百貨零售業一級戰區，同時也是指標性企業插旗首選，房東算盤自然打得精，統一集團擴大誠品信義商場持分，外界預料統一將收回商場自行經營，藉機壯大集團在信義商圈勢力版圖，力抗新光三越、微風及遠百三大巨頭。

獨棟的誠品信義店，17年來已成為台北市重要的文化地標，近來傳出房租即將在明年到期，大房東統一集團有意收回自用，讓誠品信義陷入熄燈危機，引起不少網友討論，正反看法都有，有網友感嘆難以割捨一直以來對信義誠品的情感，也有網友認為經營模式已偏向一般賣衣服及化妝品的商場。

其實，市場早有傳聞，統一有意將誠品信義店所在大樓改租給關係企業統一百華，也就是統一時代百貨。除了想擴大百貨版圖，考量目前的統一時代百貨為台北市府轉運站BOT案，2056年須歸還外，信義誠品包底業績始終未達標，無法創造更大效益也是另一因素。

消息指稱，統一早在民國109年10月12日回覆房東之一坤慶國際開發公司的函文中提到，「完全尊重」共有人願意續租信義店的考量，但統一經通盤考慮，擬以集團經營角度綜合規劃未來發展，提議將信義店收回，由統一企業規劃新零售業態方式自行經營，以因應未來產業發展與蛻變。

統一在函文中表示，以公司商場經營經驗，必能為各共有人（房東）提供穩定收入。

對上述內容，統一以「對此臆測，不予回應，一切運作，以上市公司規範辦理」回應。

統一今天透過資產交換方式，擴大集團在統一國際大樓持分，取得環泥建設和坤慶在商場的23%持分，確保統一在該商場的掌控權；外界普遍解讀，透過此項交易，原本有意續租給誠品的環泥與坤慶已不再擁有發言權，誠品熄燈恐成定局。

不過，統一強調，今天的交易純粹是雙方針對資產的時代意義變化所做的決定，與房客租約是兩回事，並不願意把話說死。

統一解釋，每家公司都會針對所持有的資產做定期檢視與評估，大家會就各自的權益及公司未來發展進行協商討論，進一步按合約精神及商業慣例行使，為股東爭取最大利益。（編輯：張均懋）1110608