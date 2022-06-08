統一恐不續租信義店 誠品4大聲明首度公開租賃條件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）誠品信義店熄燈恐成定局，誠品今天發出四大聲明並首度公開優於統一關係企業的租賃條件，認為「租賃合作緣分雖無法強求」，但過程與法理上則應符合上市公司的公司治理與股東權益。

統一企業今天董事會敲定已協商超過一年的回收統一國際大樓持分案，統一將透過樓層交換及部分現金為代價，取得環泥建設和坤慶在商場的約23%持分。由於環泥和坤慶原先表態願意續租誠品，統一在買下2家公司持分後，外界預料，隨著18年租約到期，誠品信義將會在2023年底熄燈，退出百貨林立的信義計畫區。

業界也傳出，統一收回信義店後，將由統一企業規劃新零售業態方式自行經營。

針對各界指出「信義店明年底不再續租」的新聞，誠品今天發布聲明指出，第一，截至目前為止，尚未收到房東代表人統一企業任何正式回應。

誠品生活聲明強調，為避免不實流言的散布，願以公開透明的方式進行租賃條件比較，「租賃合作緣分雖無法強求」，謹請統一等上市公司願意正視並維護廣大股東權益。

誠品強調，誠品信義店17年前以當時高於同業的固定租金與營收抽成，也就是保證營業額新台幣50億元抽成9%，承租信義店，18年付租達80億元；即使疫情嚴重時期，統一對於降租始終「礙難同意」，誠品生活也持續穩定付租。

誠品也首度曝光雙方的租賃條件。誠品說明，2020年10月統一發函各家房東公司，在誠品生活已先提出保證營業額50億元抽成9%、加計停車場合計4.7億元，後來增加至4.8億元的條件下，統一卻提案其關係企業以保證營業額30億元抽成8%、未計停車場租金合計2.4億元，承租信義店現址。

誠品質疑，統一關係企業相較誠品生活所提續租條件，10年內將使所有房東固定租金短少達24億元。

誠品強調，提出的續租條件是50億元內不論營收為何，均保障房東收取高額固定租金至少4.8億元，統一關係企業則以誠品生活支付的一半固定租金2.4億元作為固定租金，即使其營業額達50億元，年度累計租金合計仍落差誠品至少3000萬元；營業額超過50億元的部分，誠品提出的抽成條件也優於統一關係企業。

誠品信義店房東組成中，統一企業、統一超商、台南紡織、太子建設4家皆為上市公司，結果盼盡可能照顧多方面有形及無形權益，過程與法理上則應符合上市公司的公司治理與股東權益。

統一國際大樓位於信義計畫區，2006年1月1日起，由誠品承租地下2樓到地上6樓經營「誠品信義旗艦店」，也在2020年5月底於3樓導入24小時書店，接棒熄燈的敦南店。

誠品也強調，2年前已著手進行多重推演與準備，若信義店續租爭取未果，目前在信義計畫區雖無同等量體的備案，但有其他選項方案，並將以未來2年內已簽約的北、中、南三家大型新展店傳承增益。

誠品將在台灣陸續開新據點，包括占地1.9萬坪、最大規模的新店裕隆城店點，將在2023年中開幕；還有2023年下半年開業的台中七期店，以及2024年第4季開幕的台南碳佐麻里店。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，若統一收回租約的心意已決，誠品24小時書店又將何去何從，都會是市場關注焦點；業界認為，誠品南西、誠品松菸都有可能接棒傳承。

誠品指出，信義店取得成本高昂，以致統一關係企業自身也僅願意以誠品生活固定租金的半價承租，期許保留誠品信義店獨特的文化場域價值，是誠品信義店持續熱情積極爭取續租的主因，之後續約與否，對誠品生活財務與營運不會構成重大影響。（編輯：張良知）1110608