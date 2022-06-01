誠品信義店恐熄燈 林懷民召喚抱持夢想的人

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）繼誠品書店敦南店熄燈後，日前傳出信義店可能因租金問題而退出原址。雲門舞集創辦人林懷民今天表示，誠品書店是華文世界最大的資產，它是台灣的驕傲，希望2024年還可以有許多作家在這裡宣告夢想。

林懷民今天在誠品信義店舉行「激流與倒影」新書發表會，他在記者會上表示，自己終於可以跟許多作家一樣，在誠品辦新書發表會，誠品書店不只是華文世界及台灣的驕傲，更重要的是，它是誠品創辦人吳清友與誠品董事長吳旻潔站在現實上堅持完成夢想所立下的標竿。

林懷民說：「我心裡也在想，18年前把這個可以做精品百貨公司的地段租給誠品的那個時代的統一，也是抱持著夢想。最近我讀到一些消息，我相信統一集團的朋友、長輩，一定還有抱持夢想的人，我希望2024年仍然可以有很多作家，在這裡宣告他的夢想。」

林懷民表示，文化是不斷地累積，誠品書店這樣的地方是一個嚮往，希望台灣的文化能夠透過一本一本書，帶給更多人希望。

「激流與倒影」是林懷民最新散文集，精選25篇散文，傳達數十年來在台灣及國際演出之際，與自我對話的靈性之語。

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林懷民表示，COVID-19疫情期間整理這「最後一本書」，覺得像在清理遺產，其間俄羅斯與烏克蘭交戰，世界回到冷戰時代，他深感挫折，覺得「一切有為法，如夢幻泡影」，一度想取消出版計畫；最終想起台灣文化界前輩俞大綱曾在聽到他想解散雲門時，拍桌怒斥他的往事，以及與一名工人共乘計程車時，對方回他「有哪一行不辛苦」，才回心轉意。

林懷民說：「希望台灣的文化能夠一代一代累積，而不是煙火式的光影乍現又消失，希望這本小書可以作為年輕世代成長的養分。」（編輯：張雅淨）1110601