更多編輯台推薦新聞：
濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續
生活

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

誠品信義店恐熄燈 林懷民召喚抱持夢想的人

2022/6/1 14:23（6/1 15:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
誠品信義店傳出可能因租金問題而退出原址。（中央社檔案照片）
誠品信義店傳出可能因租金問題而退出原址。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北1日電）繼誠品書店敦南店熄燈後，日前傳出信義店可能因租金問題而退出原址。雲門舞集創辦人林懷民今天表示，誠品書店是華文世界最大的資產，它是台灣的驕傲，希望2024年還可以有許多作家在這裡宣告夢想。

林懷民今天在誠品信義店舉行「激流與倒影」新書發表會，他在記者會上表示，自己終於可以跟許多作家一樣，在誠品辦新書發表會，誠品書店不只是華文世界及台灣的驕傲，更重要的是，它是誠品創辦人吳清友與誠品董事長吳旻潔站在現實上堅持完成夢想所立下的標竿。

林懷民說：「我心裡也在想，18年前把這個可以做精品百貨公司的地段租給誠品的那個時代的統一，也是抱持著夢想。最近我讀到一些消息，我相信統一集團的朋友、長輩，一定還有抱持夢想的人，我希望2024年仍然可以有很多作家，在這裡宣告他的夢想。」

林懷民表示，文化是不斷地累積，誠品書店這樣的地方是一個嚮往，希望台灣的文化能夠透過一本一本書，帶給更多人希望。

「激流與倒影」是林懷民最新散文集，精選25篇散文，傳達數十年來在台灣及國際演出之際，與自我對話的靈性之語。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林懷民表示，COVID-19疫情期間整理這「最後一本書」，覺得像在清理遺產，其間俄羅斯與烏克蘭交戰，世界回到冷戰時代，他深感挫折，覺得「一切有為法，如夢幻泡影」，一度想取消出版計畫；最終想起台灣文化界前輩俞大綱曾在聽到他想解散雲門時，拍桌怒斥他的往事，以及與一名工人共乘計程車時，對方回他「有哪一行不辛苦」，才回心轉意。

林懷民說：「希望台灣的文化能夠一代一代累積，而不是煙火式的光影乍現又消失，希望這本小書可以作為年輕世代成長的養分。」（編輯：張雅淨）1110601

雲門舞集創辦人林懷民1日在誠品信義店舉辦新書發表會時表示，誠品書店是華文世界最大的資產，希望2024年還能有許多作家在這裡宣告夢想。（中央社檔案照片）
雲門舞集創辦人林懷民1日在誠品信義店舉辦新書發表會時表示，誠品書店是華文世界最大的資產，希望2024年還能有許多作家在這裡宣告夢想。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
誠品信義續約卡關檯面化 吳旻潔：不想安靜被消失信義誠品出租是否續約 統一羅智先：還在討論圖輯／敦南誠品巴士送靈感到信義店 傳承24小時書店
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族