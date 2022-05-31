信義誠品出租是否續約 統一羅智先：還在討論

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）誠品信義店2023年租約到期，外界關注未來是否因房東統一企業不續租而走向熄燈，統一董事長羅智先今天在股東會回覆股東提問時表示，相關事宜還在討論，依合約最晚明年6月30日會做出回覆。

日前誠品生活董事長吳旻潔在股東會上指出，未來誠品信義店是否會熄燈，關鍵在統一集團，更公開向羅智先喊話，「我們一定會提出最好的條件，積極爭取續約」，期望統一能提前回覆支持續約。

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對此，今天羅智先也首度親自做出回覆表示，照著合約走，相關事宜還在討論中，依合約最晚明年6月30日會做出回覆。他表示，由於對方提出來的合約是20年的長約，有必要好好審視及考慮，針對這個租案，目前共同持分的7家公司都還在討論中。

統一企業今天股東會順利通過每股配發2.7元現金股利。針對統一企業未來營運，羅智先表示，將運用「一個核心+四個主軸」的經營戰略，以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造+研發」、「貿易+流通」、「體驗+零售」、「聯盟+併購」四個主軸，持續建構亞洲流通生活平台。（編輯：楊蘭軒）1110531