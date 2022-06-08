誠品信義恐熄燈 大房東統一再取得商場23%持分

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統一企業董事會8日敲定已協商超過一年的回收統一國際大樓持分案，取得環泥建設和坤慶在商場的23%持分，原租戶誠品信義店（圖）恐無法續租。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷、江明晏台北8日電）統一企業董事會今天敲定已協商超過一年的回收統一國際大樓持分案，統一將透過樓層交換及部分現金的方式，取得環泥建設和坤慶在商場的23%持分，原租戶誠品信義店恐無法續租而熄燈。

統一董事會今天除了討論蔡鎮宇擬購買家樂福股權案外，另一案是取得環泥建設及坤慶國際開發持有的統一國際大樓商場持分共約23%，交易完成後，統一集團將握有逾6成持分，另外南紡與太子建設約各占2成，共同房東從原本7家公司縮減為5家公司。統一在買下有意續租給誠品的2家公司持分後，外界預料誠品恐無法續組，被迫退出百貨林立的信義計畫區。

統一企業今天公告，董事會通過向環泥建設及坤慶國際取得統一國際大樓商場持分，共22.9861%持分；總面積約3177.4坪，地下停車位面積約941.8坪，總價金約新台幣58.96億元（含相應土地持分）。

另外，同時處分統一國際大樓樓上3個辦公樓層與30個停車位予環泥建設及坤慶國際公司，3個樓層建物面積約1994.4坪，加計30個停車位約472.65坪，總價金約34.9億元（含相應土地持分）。

統一企業指出，因交易對象相同兩案交易價金將合併結算，又交易土地均在同一地號上，規劃僅就兩案土地持分差額進行交易，並依不動產交易契約書付款條件支付。

誠品信義店日前積極尋求續租，也公開向統一董事長羅智先喊話，但統一集團僅以「相關事宜還在討論中」回應，據了解，其實統一集團早在一年多前就計畫收回誠品信義店所在大樓，改租給自家統一時代百貨，並積極遊說其他房東認同並提出以市價收購的模式規劃回收。

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誠品信義店所在大樓產權原本分屬7家公司，市場泛指為「台南幫」，分別有統一企業占25.67%、統一國際開發6.42%、統一超商6.42%，由羅智先擔任董事長的太子建設約19.25%；另有台南紡織公司有19.25%、環泥建設16.57%、坤慶國際開發6.42%。

其中，統一、太子、統一超、南紡均為上市公司，而環泥與坤慶已表態支持誠品續租，並在疫情期間主動降租。（編輯：張均懋）1110608