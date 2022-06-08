蔡鎮宇有意買下40%家樂福股權 統一集團回絕

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統一企業與統一超8日同時召開臨時董事會，決議回絕寶豐隆興業創辦人蔡鎮宇有意買下集團持有的40%家樂福股權議案。圖為台北大直家樂福。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）統一企業與統一超今天同時召開臨時董事會，決議回絕寶豐隆興業創辦人蔡鎮宇有意買下集團持有的40%家樂福股權議案，並表示迄今無處分規劃。

統一企業表示，蔡鎮宇委託傅祖聲律師事務所分別於5月24日及6月1日向統一企業及統一超商全體董事會成員函文，表達有意願購買統一企業持有家福（股）公司的20.5%及統一超持有的19.5%、合計40%的全部股權，因此今天召開臨時董事會提案商議。

經董事會決議，統一企業及統一超迄今均無處分轉投資家福（股）公司股權規劃。

法商有意出售家樂福台灣區股權，市場傳出包括遠東、富邦、寶豐隆興業創辦人蔡鎮宇，以及達勝集團均有意願購買搶親；不過從今天統一集團公告內容，顯示蔡鎮宇企圖心強烈，不僅有意購買法商手上持股，更雙向進行，同時探詢統一集團賣股意願。（編輯：張良知）1110608