台灣家樂福出售傳新買家競逐 專家：法商添議價籌碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北29日電）台灣家樂福股權出售案傳出有新買家投入搶標，讓統一集團收購劇本再添變數；專家表示，統一與法商家樂福談不攏，關鍵可能在各路人馬搶親動作，讓法方掌握新的議價空間。

針對市場傳言，台灣家樂褔則回應，對相關報載不予置評。

去年底，法商家樂福（Carrefour）傳出將釋出台灣家樂福股權，持有家樂福4成股權的統一主動拋出願意吃下法方股權，遠東集團、富邦媒也表態有意收購，但統一強調有優先權。

更有外媒於今年3月底報導，法商家樂福正協商將台灣家樂福事業出售給持有少數股權的統一企業，最快可能數週內有結果；然而，統一企業董事長羅智先日前指出，統一是被動角色，法方確有與統一接洽，內部也進行評估並給予回應，但過程中「法方不斷變更版本」，雙方至今還未有共識。

如今，市場再傳出達勝集團董事長郭冠群和前國泰金名譽副董蔡鎮宇，都有興趣買進台灣家樂福股權；郭冠群有意以共組基金方式參與競標，蔡鎮宇則想買下統一持有的4成台灣家樂福股權，純粹投資、共享獲利。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍表示，統一3月時擬好的劇本現在出現變數，意味在與法方談判上，出現意見不同情況，關鍵因素應是價格、條件問題，不排除是法商坐地起價，也可能是其他買家展現興趣，讓法商掌握新的議價籌碼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李世珍指出，台灣家樂福出售案從3月一路到現在，市場上已然出現變化，各路買家有意競標不只是「風聲」，應是已有「動作」，但究竟是攪一池春水、抑或真有興趣，有待觀察。

李世珍分析，台灣家樂福營運尚屬正常，雖有疫情干擾和楊梅倉儲失火影響門店供貨，就營收表現而言，家樂福是國內僅次好市多（Costco）的第2大量販品牌；各路投資者雖不一定熟稔零售通路，但以整合方式入主量販通路「金雞母」，不管從投資、經營角度看，都是不錯的選擇。（編輯：蘇志宗）1110529