金石堂重回天母商圈 實體書店進駐大葉高島屋

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）傳統書店近年不敵電子閱讀，持續退出市場，金石堂今天重回台北市天母商圈，進駐大葉高島屋百貨並開幕，為天母商圈帶來新的閱讀活力。

過去天母商圈曾是連鎖書店戰場，誠品書店曾在中山北路七段及忠誠路上各有1家店；大葉高島屋百貨有紀伊國屋書店；天母東路有新學友書店；天玉街有外文書為主的敦煌書局；忠誠路新光三越百貨有法雅客書店；金石堂曾在天母西路、德行東路都有店面。後來隨著各書店陸續退出，天母商圈的連鎖書店一度只剩敦煌書局1家。

金石堂今天發布新聞稿表示，過去在天母的文化傳承並非空歸，天母人對書店的熱情不減，金石堂願把握機會再次嘗試，繼續灌溉閱讀的種子，豐富天母的文化底蘊，期待天母人的積極支持，共同見證閱讀文化的再次盛放。

天母店在這段期間推出各項優惠，即日起至3月24日到店消費，單筆滿新台幣500元送50元折價券，加入會員享9折優惠。

金石堂書店創立於1982年，2001年全盛時期門市曾達102家，成為全台最大連鎖書店，2018年位在台北市重慶南路的城中店熄燈，去年信義店熄燈，今年天母店開幕，目前金石堂擁有35家門市。（編輯：管中維）1130308