WSBL國泰擊敗台元封后 洋將喬治榮膺FMVP

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（中央社記者陳容琛台北11日電）歷經延長賽苦戰，國泰人壽今天在第19屆WSBL總冠軍賽第4戰以90比86驚險擊敗台元紡織，勇奪隊史第18座冠軍，而洋將喬治則榮膺FMVP。

本季挑戰隊史女子超級籃球聯賽（WSBL）第18冠的國泰，雖然未能以頭號種子之姿晉級季後賽，不過依舊在季後挑戰賽橫掃台灣電力，順利取得總冠軍賽門票，面對來勢洶洶的台元。

總冠軍賽首戰失利後，國泰隨即連勝2場，率先取得聽牌優勢，今天在板橋體育館力拚第4戰關門，雖然前3節打完陷入5分落後，但國泰並未輕言放棄，第4節成功扳平戰局後，延長賽靠著陳薇安、黃鈴娟挺身而出，最後在系列戰以3比1勝出，隊史第18座冠軍到手，並完成WSBL 14連霸。

國泰總教練鄭慧芸接受媒體聯訪時表示，本季重點不在連霸，而是專注於球員在對練過程怎麼更進化，尤其球員在隊內競爭背負很大壓力，「很難形容拿下這場勝利的詞彙，我覺得很感動、驕傲，因為很多球員都是帶傷上陣，感謝她們撐下來，大家扛著彼此一起走到最後。」

擁有美國女子職籃（WNBA）冠軍資歷的國泰洋將喬治（Cayla George），此役打滿全場45分鐘，攻下16分、22籃板，也獲得總冠軍賽最有價值球員（FMVP）殊榮。

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歷經很多身體碰撞的喬治笑說，身體真的很累，但很開心拿到FMVP，自己想要把獎項歸功於團隊，「沒有其他人我是做不到的，尤其是訓練員每次比我們還要早2小時到，讓我的身體好像變得更年輕。」

接下來預計與澳洲國家隊會合，專注備戰巴黎奧運，喬治透露很開心有機會來到台灣，並直呼台灣人都很親切，「我一定會再回來。」鄭慧芸同樣感謝喬治樂於分享經驗，「她在我們明年（簽約）的保留名單。」（編輯：陳政偉）1130511