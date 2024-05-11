穿山甲現蹤台南關廟區幹道 疑遭攻擊威脅

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（中央社記者張榮祥台南11日電）臉書社群「台南大小事」今天上傳關廟區1隻穿山甲疑被流浪犬追趕影片，保育人士表示，台南淺山地區偶見穿山甲出沒，但穿山甲「怕生」卻在幹道現身，可能肇因於遭到攻擊威脅。

臉書（Facebook）社群「台南大小事」今天有人上傳1隻穿山甲在關廟區幹道現蹤，貼文者表示，在回家路上看到這隻可愛動物被野狗追趕，他騎車過去，野狗後退，就這樣保護牠回去。

這個影片引來熱議，逾3000人按讚，分享超過270次，網友留言說「這是穿山甲，尾巴是完整的，謝謝你保護牠」、「可惡的野狗」、「許多野生動物幾乎被路殺，最要防範的是汽機車和人類」等。

台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光今晚告訴中央社記者，早年穿山甲遭人濫捕瀕危被列為保育類，但台灣保育有成，以台南來說，龍崎區、關廟區、新化區、楠西區、玉井區、六甲區及白河區等淺山地區，偶爾可看到穿山甲出沒。

他表示，穿山甲是夜行性動物，個性「怕生」，平時隱藏在山區、樹林、草叢間，和人類不會有交集，也不會無故在幹道現身，若是出現在人群視線中，極有可能受到攻擊威脅，台南淺山地區曾發生數起穿山甲遭流浪犬攻擊案例，即使立刻救援，有些穿山甲還是喪生。

晁瑞光呼籲，淺山地區居民儘量不要使用農藥，以維持健康自然生態，入夜後也莫讓家犬在外遊蕩，避免野生動物被攻擊。

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目前，台南淺山地區穿山甲出沒區域，以龍崎地質公園最受注目，台南社大監測7年，曾拍到穿山甲涉山過溪，也曾在一處小山丘發現逾30個穿山甲「覓食洞」，顯示當地穿山甲生態活躍。

資料顯示，穿山甲分布在亞洲和非洲熱帶及亞熱帶地區，從頭到尾披覆著魚鱗般角質甲片，穴居夜行，以白蟻或螞蟻為主食，體長30公分至100公分，尾長約等於體長甚至超過體長，雄性體型稍大於雌性。（編輯：黃世雅）1130511