基隆大武崙泰女命案 同鄉女涉重嫌檢警追緝

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）年約30歲泰籍女子今天清晨被發現陳屍在基隆市大武崙砲台旁邊坡，經檢警追查，死者被同鄉泰籍女子騎機車載到此處，懷疑雙方發生爭執引起殺機，警方現正追緝女子到案說明。

檢警調查，死者的男友也是泰國籍，男友昨天深夜接到死者傳送手機定位求救訊息，由於男友難以使用中文報案，便透過住在花蓮的友人向花蓮警方報案後，再轉報基隆警方請求協尋，但並未尋獲死者。

死者的男友今天清晨與2名泰籍友人經由手機定位，在大武崙山區尋找女友下落，清晨近6時，在大武崙砲台附近產業道路旁邊坡，發現女友躺臥在約10餘公尺深草叢，立即通報警消救援，救護人員到場發現女子身體僵硬已明顯死亡。

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警方到場拉起封鎖線採證，現場留有血跡拖痕，但並未找到刀械、錢包、手機等證物，經警方調閱沿路監視器畫面，發現死者疑被泰籍女子騎機車載到此處，懷疑雙方發生爭執遭到殺害，已鎖定車號，追緝女子到案說明。

另外，檢察官下午會同法醫相驗，死者手臂、大腿等處有多處疑似刀傷，但並非致命傷，懷疑死者受傷後因失血過多致死，已安排擇日解剖釐清死因。至於死者男友和2名友人都列為關係人，經檢察官複訊後已請回。（編輯：林恕暉）1130511