總統蔡英文卸任倒數 走訪屏東老家致意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）總統蔡英文卸任倒數9天，今天返回屏東老家楓港祭祖等一系列私人行程，並到潮州四春三山國王廟參香，屏東縣長周春米代表鄉親贈送1幅貓版「蒙娜麗莎的微笑」畫像。

周春米說，蔡總統是屏東的女兒，感謝8年來帶領台灣，讓世界看到台灣，將屏菸1936文化基地展出過的貓美術館名畫「喵娜麗莎的微笑」送給總統，希望總統卸下重擔後，能像她喜歡的貓咪一樣微笑。

蔡總統上午先到父親蔡潔生捐贈的楓港國小圖書館，欣賞學童太鼓表演，再到老家信仰中心德隆宮參拜，並在親友陪同下祭祖，這也是蔡總統相隔7年返鄉祭祖；結束後回祖厝發放紀念帽、與鄉親互動。

蔡總統楓港祖厝外民眾大排長龍，有鄉親說，9時許來排隊時已經排到中後段，很高興看到蔡總統返鄉拜訪；枋山鄉楓港社區發展協會則安排約30名在地長輩彈奏月琴、唱民謠以表歡迎。

蔡英文下午前往屏東潮州「四春三山國王廟」參香，由周春米、民進黨立委徐富癸、莊瑞雄陪同，與鄉親在廟前大合照、寒暄，但未發表言論。（編輯：郭諭儒）1130511

總統蔡英文（前右5）11日赴屏東縣潮州鎮四春三山國王廟參香祈福，與潮州國中等在地團體互動，和屏東縣長周春米（前右4）、民進黨立委莊瑞雄（前右3）及廟方人員等合影留念。中央社記者黃郁菁攝 113年5月11日

總統蔡英文11日上午安排一系列私人行程，回到屏東縣枋山鄉楓港老家，並在祖厝前發放紀念帽，不少鄉親一早就到場排隊。中央社記者黃郁菁攝 113年5月11日

總統蔡英文（後右2）11日返回屏東祖厝，枋山鄉楓港社區發展協會特別邀請約30名在地長輩彈奏月琴、演唱民謠，熱烈歡迎蔡總統返鄉。中央社記者黃郁菁攝 113年5月11日