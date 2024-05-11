入府或國安會 林飛帆：新總統團隊公布為主

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（中央社記者溫貴香台北11日電）民進黨前副秘書長林飛帆傳出任國安會諮詢委員或副秘書長，林飛帆今天晚間表示，此為總統人事任命權，以新任總統團隊公布為主。

總統當選人賴清德日前公布第6波新內閣與國安人事，外交部長 吳釗燮 吳釗燮小檔案 生日：1954年10月31日

學歷：美國俄亥俄州立大學政治學博士、美國密蘇里大學政治學碩士、政治大學政治學系學士

經歷：外交部長、總統府秘書長、國家安全會議秘書長、民進黨秘書長、民進黨政策委員會執行長、民進黨駐美國代表、行政院大陸委員會主任委員、總統府副秘書長 看更多 關閉 回任國安會秘書長，總統府秘書長 林佳龍 林佳龍小檔案 生日：1964年2月13日

學歷：美國耶魯大學政治學博士、美國耶魯大學政治學碩士與人文哲學碩士、國立台灣大學政治學碩士

經歷：總統府秘書長、 外交部無任所大使、 交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、 總統府副秘書長、 國安會議諮詢委員、國大代表、民進黨中央黨部秘書長 看更多 關閉 接外交部長，國安會秘書長 顧立雄 顧立雄小檔案 生日：1958年10月31日

學歷：美國紐約大學法學碩士、國立台灣大學法學院法律學系

經歷：國安會秘書長、金管會主委、黨產會主委、立法委員、萬國法律事務所資深合夥律師、台灣人權促進會會長、民間司法改革基金會董事長、台灣法學會理事長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、台北律師公會理事長 看更多 關閉 轉任國防部長。

對於媒體報導將進入國安會任職，職位是副秘書長或諮詢委員， 林飛帆 林飛帆小檔案 1988年台南出生

學歷：成大政治系學士、台大政治所碩士、英國倫敦政治經濟學院（LSE）畢業

經歷：台大研究生協會會長、反媒體巨獸青年聯盟召集人、黑色島國青年陣線總指揮、島國前進發起人、民進黨副秘書長 看更多 關閉 晚間表示，以新任總統團隊公布為主，他沒有什麼其他回應。

民進黨立委賴瑞隆指出，林飛帆了解國際關係、國際局勢及台灣國家安全，也知道政黨運作與國內政經局勢，由年輕專業新世代出任國安會，是適切人選。

民進黨立委許智傑分析，外交國安議題需要跨國合作，林飛帆擔任黨副秘書長期間具備國際交流經驗，面對瞬息萬變、資訊快速流通的認知戰，更需要納入新生代，加入不同世代觀點，並培育國家人才。

知情人士指出，林飛帆任民進黨副秘書長時，負責國際事務、中國政策、政策協調與議題整合等工作，也參與賴清德總統候選人的外交國安政見規劃工作，並與美方建立高度互信及合作，協助候選人對外溝通工作。

知情人士表示，林飛帆曾受邀參與印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）論壇，赴美國戰略與國際研究中心參與研究，與各大智庫均有深度交流；且318學運後，林飛帆與各國民主運動者建立深度友誼，包括香港行動者、東南亞公民社會與歐美人權工作組織等，至今仍保持高度交流與合作。（編輯：林克倫）1130511