布雷克懷疑嚴宏鈞偷看暗號 獅教頭林岳平緩頰

（中央社記者楊啟芳桃園11日電）中職今天在桃園球場的賽事一度發生小插曲，統一獅先發投手布雷克懷疑樂天桃猿打者嚴宏鈞偷看暗號，差點引發衝突，不過賽後獅隊教頭林岳平出來說明嚴宏鈞並不是在偷看。

桃猿隊今天在主場迎戰統一獅隊的賽事，4局下結束之後，獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）在回休息室時，一度與桃猿隊一壘指導教練陳彥夆有激烈的言語交換，不過之後一壘審出來制止，沒有擴大衝突。

賽後獅隊總教練林岳平說明，當下布雷克主要是認為4局下最後一名打者嚴宏鈞在打擊過程中，疑似有偷看後方捕手暗號的行為，「我們知道嚴宏鈞的眼睛不對稱，這幾年有投手說過他會偷看暗號，所以我們有去了解，看起來會以為在偷暗號，但其實不是，後來也有跟他（布雷克）解釋。」

布雷克此戰用101球投滿6局，被敲出5支安打，投出3次保送、3次三振，失掉2分僅含1分責失，演出優質先發。獅隊在第8局一度被逆轉，不過9局上追平後，最後在延長賽灌進5分，最終以9比4擊敗桃猿隊，勝投由後援3局失2分的裴瑞茲（Hector Perez）拿下。（編輯：陳政偉）1130511