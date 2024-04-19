魔神樂初登板好投助桃猿止敗 盼早日回桃園比賽

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊先發投手魔神樂今天初登板繳6.1局無失分好投，加上嚴宏鈞開轟，終場以3比0擊敗龍隊。魔神樂說，球隊情況嚴峻，期待早日回（桃園市）主場比賽。

桃猿晚間在天母球場1局上就發動攻勢，陳晨威敲安打後盜上二壘，接著林智平再敲安打，陳晨威跑回本壘時雖沒踩到本壘板，但經重播輔助判決後，改判味全龍隊捕手蔣少宏阻擋跑壘路線，桃猿攻下1分，接著林泓育再敲安打送回1分。

嚴宏鈞6局上從投手林逸達手中轟出陽春全壘打，終場桃猿就以3比0擊敗龍隊，在球隊近期多人得流感掛病號情況下中止3連敗。

魔神樂（Marcelo Martinez）中職生涯初登板，用90球投6.1局，被敲3支安打，投2次保送、4次三振，沒失分。魔神樂雖在第7局留下一、三壘有人危機時退場，但接替登板的王志煊用雙殺化解，接著黃偉晟、陳柏豪都沒失分，合力完封對手。

桃猿總教練古久保健二賽後表示，魔神樂表現得很好，控球很好，沒什麼人上壘，節奏也掌握得很好，「丟給對方打，讓對方打不好。」

引導魔神樂的捕手嚴宏鈞打擊也十分優異，2打數敲出2支安打，包含1發全壘打，選到1次保送，還有1次犧牲觸擊。古久保健二說，這是投手和捕手一起守下的勝利，其他選手們也很努力。

魔神樂表示，這場很有能量地去表現，很享受在場上每一刻，希望以後都有好表現；他知道現在球隊情況非常嚴峻，有放這件事在心上，迫不及待回主場比賽，「體驗我們的應援氛圍。」（編輯：李明宗）1130419