林智平敲再見安助桃猿要回勝利 感性喊話球迷

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職樂天桃猿今天從領先打到落後，9局下林智平敲出再見二壘安打，讓桃猿以9比8逆轉勝中信兄弟，林智平賽後感性喊話：「現階段我們走得有一點坎坷，但我們每天都很努力。」

今天在台北大巨蛋的賽事，桃猿隊在1局下就展開攻勢，陳晨威、林立、梁家榮、朱育賢接連敲安打，攻下3分；不過兄弟在3局上靠著高宇杰、王威晨分別敲出二壘、三壘安打，追回1分。

兄弟在6局上攻下大局，一口氣攻下5分，第7局火力延續再添2分，取得8比3大幅領先。

沒想到桃猿在8局下展開反攻，梁家榮選到保送後，朱育賢、林智平、嚴宏鈞、余德龍都敲出安打，攻下3分縮小差距。

9局下一、二壘有人時，桃猿先靠著朱育賢二壘安打，將差距追到只差1分，最後林智平從吳俊偉手中敲出2分打點的逆轉二壘安打跟對手說再見，以9比8要回勝利。

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敲出再見安打的林智平此戰5打數敲出2支安打，包辦3打點、1得分，獲選為單場MVP。談到最後的打席，林智平接受主持人訪問時說：「其實當時上去時蠻在意第1打席（三振），但最後那次告訴我自己，要好好擊到球就好，結果不去想。」

桃猿隊開季戰績不順，目前5場比賽2勝3敗，不過林智平感性對球迷喊話：「現階段我們走得有一點坎坷，但我們選手都很努力，在每一天賽前做好準備，雖然有時候會不順利，但我希望球迷們能夠耐心等待，我們會好好突破這個坎坷的路程。」（編輯：龍柏安）1130406