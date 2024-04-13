林智平3安2打點再奪MVP 振總給建議幫助大

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職樂天桃猿隊林智平發揮老將價值，近期打擊狀況不錯，今天3安2打點、為勝利打點，幫助球隊以8比1擊敗富邦悍將隊，再獲選單場最有價值球員（MVP）。他表示，去年教練陳瑞振給了許多調整方式幫助大。

桃猿隊今天與悍將隊在新莊棒球場交手，兩隊7局打完1比1僵持不下，8局上桃猿隊林智平敲出關鍵安打、一棒送回2分超前比數，桃猿單局攻下4分、奠定勝基，9局上再靠著朱育賢3分砲拉開領先差距。

林智平今天單場3安2打點，繼6日比賽後，本季第2次獲選單場最有價值球員。桃猿總教練古久保健二表示，林智平果然是經驗老道的球員，給球隊的幫助很大。

林智平去年大部分時間都在二軍，今年開季在一軍打出不錯表現，他直言去年對自己來說很重要，當時的二軍總教練「振總」陳瑞振（現一軍首席教練）給了很多建議，都蠻適合自己的，但有細膩的地方還沒有完全了解，會更盡力做好。

林智平表示，8局上那個打席就是抱持著想要贏球的心態，想辦法把隊友送回來得分，希望每場比賽都可以貢獻。

桃猿隊今天比賽前半段打線發揮不理想，直到8局上才有攻勢串聯，古久保健二也提到，悍將今天先發投手江國豪與賽前設定的狀況不太一樣，前半段多讓桃猿隊打者打成滾地球、所以形成無效的攻擊。（編輯：戴光育）1130413