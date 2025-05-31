魔神樂7局無失分、陳晨威猛打賞 桃猿擊退獅隊

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職今天在台南棒球場的賽事，樂天桃猿隊先發洋投魔神樂演出7局無失分好投，加上開路先鋒陳晨威單場3安猛打賞，還演出2次盜壘成功，終場桃猿以5比1擊退統一獅隊。

桃猿隊在2局上靠著林泓育、張閔勛接連敲安打，率先攻下1分；4局上張閔勛選到保送後，李勛傑再敲三壘安打，送回1分；6局上林智平敲安打後，李勛傑再敲二壘安打，帶有1分打點；8局上林立、林智平敲安打後，林泓育擊出滾地球造成游擊手陳聖平失誤，再攻下1分。

8局下桃猿隊先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）退場、朱承洋登板後，獅隊展開反攻，陳重羽、陳傑憲、邱智呈接連敲出安打，追回1分。不過9局上桃猿也得1分，終場桃猿仍以5比1擊退獅隊。

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桃猿先發洋投魔神樂此戰用88球投7局，僅被擊出2支安打，投2次保送、5次三振，沒有失分繳出好投，奪下本季第5勝，也獲選為單場MVP。

獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena）則是用62球僅投4局，之前容易投到手指破皮流血的問題再度發生，褲子上都染上了血，也因此提早退場，他今天被敲4支安打，投1次保送、1次三振，失掉2分，吞下敗投。（編輯：張銘坤）1130531